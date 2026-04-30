Liek na chudnutie nezastavujú, Eli Lilly rastie o 6 %💊

- Eli Lilly zverejnila lepšie než očakávané výsledky za prvý kvartál, akcie posilňujú o 6 %
- Lilly zvýšila ročný výhľad zisku a tržieb
- Nová orálna pilulka GLP-1 Foundayo bola nedávno uvedená na trh
Spoločnosť Eli Lilly zverejnila svoje výsledky za prvý kvartál, ktoré boli lepšie než očakávania trhu, akcie pred otvorením posilujú o 6 % a mali by sa otvoriť okolo hranice 900 USD. Eli Lilly zvýšila svoj ročný výhľad zisku a tržieb, čo je spôsobené stabilným záujmom o jej lieky na chudnutie a cukrovku Zepbound a Mounjaro. Zároveň Eli Lilly nedávno uviedla na trh orálnu pilulku GLP-1 Foundayo.
Očakávania investorov voči Eli Lilly sa zameriavajú na to, či americký výrobca liekov dokáže aj naďalej zvyšovať dopyt po svojich liekoch na obezitu a cukrovku. Lilly súťaží s dánskym výrobcom liekov Novo Nordisk na lukratívnom trhu týchto liekov, známych ako GLP-1, ktorý by mal v najbližšom desaťročí prekročiť tržby 150 miliárd dolárov.
Americký výrobca liekov vykázal zisk na akciu vo výške 8,55 USD za prvý kvartál, čo je výrazne nad očakávaniami 6,66 USD. Tento výsledok bol primárne spôsobený zvýšením objemu na amerických a medzinárodných trhoch, čo pomohlo kompenzovať nižšie realizované ceny. Lilly očakáva, že v roku 2026 zarobí 35,50 až 37,00 USD na akciu, čo je nad očakávaniami v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 33,50 až 35 USD na akciu. Analytici očakávali zisk 34,55 USD na akciu. Tržby z lieku Mounjaro dosiahli 8,7 miliardy dolárov, čo prekročilo očakávania o viac než 1 miliardu dolárov. Lieky na chudnutie Zepbound dosiahli tržby 4,2 miliardy dolárov, čo taktiež predčilo odhady.
Lilly a Novo v novembri uzavreli dohody s administratívou Trumpa na zníženie cien ich liekov na obezitu GLP-1 v Spojených štátoch. Investori pozorne sledujú to, či uvedenie novej orálnej pilulky na trh bude úspešné a či Lilly dokáže získať podiel na trhu od konkurenta Novo, ktorý mal výhodu v podobe prvého hráča na trhu s orálnymi liekmi na chudnutie. Spoločnosť uviedla, že spustenie v USA začalo nádejne a že viac než 12 hlavných medicínskych firiem ponúka Foundayo, čo predstavuje približne 35 % objemu. Generálny riaditeľ David Ricks uviedol, že očakáva, že Foundayo rozšíri počet ľudí, ktorí môžu využiť výhody GLP-1.
