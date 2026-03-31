Lilly po úspechu s liekmi na chudnutie mieri na ďalší obrovský trh ⚡

- Eli Lilly kupuje Centessa Pharmaceuticals až za 7,8 miliardy USD.
- Akvvizícia posilní vývoj liekov na poruchy spánku a narkolepsiu.
- Lilly rozširuje svoje portfólio mimo segment obezity a cukrovky.
- Ide o najväčšie prevzatie firmy od akvizície Loxo Oncology v roku 2019.
Farmaceutická spoločnosť Eli Lilly sa dohodla na prevzatí biotechnologickej firmy Centessa Pharmaceuticals v transakcii v hodnote až 7,8 miliardy USD. Ide o jasný signál, že Lilly chce popri svojich úspechoch v oblasti liečby obezity a cukrovky posilniť aj vývoj liekov na ďalšie ochorenia.
Lilly ponúkne akcionárom Centessy 38 USD za akciu a ďalších až 9 USD za akciu pri splnení troch stanovených míľnikov. Ponuka tak predstavuje približne 70 % prémiu voči predchádzajúcej záverečnej cene akcií. Samotná počiatočná časť transakcie oceňuje firmu približne na 6,3 miliardy USD, zatiaľ čo dodatočné platby môžu dosiahnuť až 1,5 miliardy USD.
Centessa sa zameriava na vývoj liečby porúch spánku a bdelosti, vrátane narkolepsie. Práve táto oblasť je pre Lilly zaujímavá, pretože existujúce lieky na podobné ťažkosti bývajú často spojené s vedľajšími účinkami, ako je závislosť alebo pocit „opice“ nasledujúci deň.
Pre Lilly je zároveň oblasť neurovied jednou z kľúčových priorít. Firma si buduje širšie portfólio mimo dominantného segmentu liekov na chudnutie, hoci jej kľúčové prípravky Mounjaro a Zepbound majú ešte dlhé roky patentovú ochranu. Spoločnosť sa už teraz pripravuje na budúcnosť, keď rast tržieb z týchto liekov nemusí byť taký silný.
Lilly už navyše v spánkovej medicíne určitú pozíciu má. Jej liek Zepbound je zatiaľ jediným schváleným prípravkom na liečbu spánkového apnoe, teda poruchy dýchania počas spánku, ktorá postihuje viac ako 23 miliónov dospelých Američanov.
Popri tom firma rozširuje aj svoje aktivity v ďalších oblastiach. Na trhu už predáva liek Kisunla na Alzheimerovu chorobu a vyvíja ďalšie prípravky na neurologické ochorenia. Zároveň dala najavo záujem aj o vývoj nenávykových liekov proti bolesti.
Z pohľadu veľkosti ide o najväčšiu akvizíciu Eli Lilly od roku 2019, keď kúpila spoločnosť Loxo Oncology za 8 miliárd USD. Súčasný obchod tak potvrdzuje, že firma chce svoje silné postavenie využiť na agresívne rozšírenie vývojového portfólia aj mimo oblasť metabolických ochorení.
Graf LLY.DE (D1)
Akcie spoločnosti Eli Lilly sa obchodujú okolo 779,20 EUR a v posledných týždňoch zostávajú pod výrazným predajným tlakom. Cena sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na úrovni 840,67 EUR aj pod SMA 100 na úrovni 875,02 EUR, čo potvrdzuje pokračujúci medvedí trend. Negatívne pôsobí aj fakt, že po prudšom poklese zatiaľ neprichádza výraznejší odraz a titul sa drží blízko lokálnych miním. RSI sa pohybuje na hodnote 37,9, čo ukazuje na slabnúce momentum a zvýšený tlak predávajúcich, trh sa však zatiaľ stále nenachádza v jasne prepredanej zóne. MACD zostáva v zápornom teritóriu a drží sa pod signálnou líniou, čím potvrdzuje negatívne krátkodobé nastavenie. Z technického pohľadu tak akcie zatiaľ nevysielajú silnejší signál obratu a vývoj skôr naznačuje pokračujúcu opatrnosť investorov.
Dôležitú krátkodobú podporu predstavuje oblasť okolo 768–779 EUR, kde sa cena aktuálne stabilizuje. Ak by táto zóna nevydržala, pokles by sa mohol prehĺbiť smerom k 742 EUR a následne až k oblasti 716 EUR. Naopak, na zlepšenie sentimentu by bolo potrebné vrátiť sa nad 795 EUR a predovšetkým výraznejšie preraziť späť nad EMA 50, teda nad pásmo okolo 840 EUR. Až potom by sa otvoril priestor pre výraznejšiu technickú korekciu smerom nahor.
Zdroj: xStation5
