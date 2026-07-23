Lockheed Martin a RTX zvyšujú výhľad 🚀 Akcie zbrojárskych firiem rastú

Akcie amerických zbrojárskych gigantov rastú po zverejnení mimoriadne silných výsledkov za II. štvrťrok. Lockheed Martin aj RTX prekonali očakávania analytikov v oblasti tržieb a zisku a zvýšili celoročný výhľad. Výsledky potvrdzujú, že globálny boom vo výdavkoch na obranu sa naďalej premieta do rekordného prílevu objednávok a zlepšovania finančných výsledkov najväčších výrobcov zbraní.
Kľúčové fakty
- Lockheed Martin zvýšil tržby o 11 % medziročne na 20,06 mld. USD, dosiahol zisk 7,94 USD na akciu a zvýšil výhľad na celý rok 2026.
- RTX vykázal rast predaja o 14 % medziročne na 24,71 mld. USD, upravený EPS vzrástol na 1,89 USD. Spoločnosť opäť zvýšila výhľad tržieb, zisku a voľných peňažných tokov.
- Celkový objem objednávok oboch spoločností už presahuje 500 mld. USD, čo naznačuje, že dopyt po zbrojnej technike naďalej prevyšuje výrobné kapacity odvetvia.
Lockheed Martin ťaží z rastu výroby rakiet a munície
Lockheed Martin dosiahol v druhom štvrťroku tržby vo výške 20,06 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %. Čistý zisk dosiahol 1,84 mld. USD a zisk na akciu vzrástol na 7,94 USD, čím výrazne prekonal trhové očakávania.
Rast bol badateľný prakticky vo všetkých segmentoch činnosti vrátane vojenského letectva, raketových systémov, vesmírnych riešení a misijných systémov. Vedenie zdôrazňuje, že rastúce tempo výroby munície a rakiet zostáva jedným z hlavných motorov rastu.
Spoločnosť zároveň zvýšila výhľad na celý rok 2026, pričom očakáva tržby na úrovni 79,75 – 81,75 mld. USD a zisk 29,95 – 30,65 USD na akciu. Objem objednávok vzrástol na približne 230 mld. USD, čo zaručuje veľmi vysokú viditeľnosť budúcich tržieb.
Akcie spoločnosti sa v predburzovom obchodovaní pohybujú v blízkosti 542 USD, čo naznačuje potenciálny test sily trendu a 200-dňového kĺzavého priemeru EMA200 (červená línia), ktorý oddeľuje klesajúci trend od rastúceho.
Zdroj: xStation5
RTX ťaží súčasne z boomu v letectve aj z výdavkov na obranu
RTX taktiež zverejnil výsledky prekonávajúce konsenzus. Tržby vzrástli o 14 % medziročne na 24,71 mld. USD a upravený zisk na akciu dosiahol 1,89 USD. Na rozdiel od mnohých výrobcov zbraní spoločnosť ťaží z dvoch nezávislých zdrojov rastu – rastúcich vojenských výdavkov a pretrvávajúceho oživenia vo svetovom civilnom letectve.
Predaj segmentu Raytheon vzrástol o 18 %, Pratt & Whitney o 16 % a Collins Aerospace o 8 %. RTX zároveň zvýšil výhľad celoročných tržieb na 95 – 96 mld. USD a očakávaného upraveného EPS na 7,10 – 7,25 USD.
Akcie sa v predburzovom obchodovaní pohybujú pri 204 USD, teda v blízkosti historických maxím. Ak akcie otvoria na tejto úrovni, odrazí sa titul o cca 20 % od lokálneho dna v máji.
Zdroj: xStation5
Rekordné objemy objednávok ukazujú, že obmedzením sa stáva výroba, nie dopyt
Najdôležitejším signálom oboch správ nie sú samotné štvrťročné výsledky, ale rozsah prílevu nových kontraktov.
Lockheed Martin zakončil štvrťrok s objemom objednávok v hodnote približne 230 mld. USD, zatiaľ čo RTX zvýšil backlog na rekordných 289 mld. USD, z čoho zhruba 119 mld. USD pripadá na obranné kontrakty. Spolu to predstavuje viac ako 519 mld. USD budúcich objednávok čakajúcich na realizáciu.
Pre investorov je to ďalší dôkaz toho, že najväčším obmedzením svetového zbrojárskeho sektora v súčasnosti nie je nedostatok dopytu ani financovania. Čoraz väčšou výzvou sa stáva schopnosť výrobcov rýchlo navyšovať výrobné kapacity rakiet, striel, systémov protivzdušnej obrany a munície, aby dokázali splniť viacročné programy dozbrojenia členských štátov NATO a obnovu vojenských zásob.
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