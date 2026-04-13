Luxusné značky prichádzajú o kľúčový trh ⚠️

- Predaje luxusných značiek v Dubaji výrazne klesli.
- V Mall of the Emirates padli tržby o 30 až 50 %.
- Blízky východ bol doteraz jedným z mála regiónov s rastovým potenciálom.
- Konflikt môže oddialiť očakávané oživenie luxusného sektora.
Európske luxusné značky čelia ďalšiemu problému. Predaje v Dubaji a Abú Zabí začali výrazne klesať po tom, čo napätie okolo konfliktu s Iránom zasiahlo jeden z doteraz najrýchlejšie rastúcich trhov celého odvetvia. Práve Blízky východ bol v posledných rokoch pre sektor luxusu jedným z mála regiónov, ktorý stále vykazoval dvojciferný rast.
Podľa dostupných informácií sa v marci prepadli tržby v Mall of the Emirates medziročne o 30 až 50 %. Návštevnosť centra zároveň klesla o 15 %. Ešte výraznejšie oslabenie zasiahlo Dubai Mall, kde sa pohyb zákazníkov znížil približne o 50 %. V Abú Zabí bola situácia miernejšia, no aj tam luxusný segment zaznamenal pokles približne o 10 %.
Zasiahnuté sú pritom najväčšie svetové skupiny ako LVMH, Kering alebo Hermès, ktoré majú v Dubaji silné zastúpenie. Mesto bolo pre luxusné domy mimoriadne výnosné vďaka nízkym nákladom, vyšším cenám než v iných regiónoch a takmer nulovému daňovému zaťaženiu. Pri najprestížnejších značkách sa navyše ročné tržby na meter štvorcový v Dubaji pohybujú výrazne nad globálnym priemerom.
Luxusný priemysel tak prichádza o ďalší oporný bod v čase, keď sa stále nespamätal z ochladenia dopytu po roku 2022. Kombinovaná trhová hodnota skupín LVMH a Kering odvtedy klesla o viac než 100 miliárd eur a celkové predaje odvetvia sa vlani znížili o 2 %. Výpadok Dubaja tak prichádza v mimoriadne citlivom momente.
Výhlaď navyše zostáva neistý. Aj keby sa konflikt podarilo čoskoro upokojiť, návrat k normálu môže trvať mesiace. Rizikom nie sú len slabšie nákupy v Perzskom zálive, ale aj širšie dosahy v podobe drahšieho cestovania, vyšších cien ropy alebo oslabenej ochoty míňať aj na ďalších trhoch.
