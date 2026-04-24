Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve pozitívne prekvapili trh 💡

Marcové údaje o maloobchodných tržbách zo Spojeného kráľovstva prekvapili trh smerom nahor a ukázali jasné oživenie po slabom februári. Objem maloobchodných tržieb vzrástol medzimesačne o 0,7 %, výrazne nad konsenzuálnou prognózou bez zmeny, po nadol revidovanom poklese o 0,6 % vo februári.
Medzištvrťročne vzrástli tržby v 1. štvrťroku 2026 oproti 4. štvrťroku 2025 až o 1,6 %. Ide o solídny výsledok, ktorý bol ťahaný najmä maloobchodníkmi mimo potravín, vrátane galérií, obchodov s kozmetikou a predajcov elektroniky, ktorí hlásili uvedenie nových produktov na trh. Hlavným motorom marcového rastu boli čerpacie stanice, kde predajcovia zaznamenali zvýšené nákupy palív zo strany vodičov v reakcii na rastúce ceny spojené s konfliktom na Blízkom východe. Bez zahrnutia palív tržby tiež vzrástli, hoci miernejšie – o 0,2 % m/m. Podporili ich silnejšie predaje oblečenia vďaka lepšiemu počasiu a uvedeniu nových produktov v segmente telekomunikácií a medzi online predajcami. Online tržby vzrástli medzimesačne o 2,4 % a ich podiel na celkových maloobchodných tržbách sa zvýšil z 28,2 % vo februári na 28,7 % v marci. Je však vhodné poznamenať, že objemy tržieb zostávajú 0,1 % pod predpandemickou úrovňou z februára 2020. Zdroj: ONS
Podrobné informácie:
- Tržby vrátane palív (m/m): 0,7 %
- Prognóza: 0,0 %; predchádzajúce: -0,4 %; revízia: -0,6 %
- Tržby vrátane palív (medziročne): 1,7 %
- Prognóza: 1,1 %; predchádzajúce: 2,5 %; revízia: 1,8 %
- Maloobchodné tržby bez palív (m/m): 0,2 %
- Prognóza: 0,0 %; predchádzajúce: -0,4 %; revízia: -0,6 %
- Tržby bez palív (medziročne): 1,7 %
- Prognóza: 2,0 %; predchádzajúce: 3,4 %; revízia: 2,7 %
GBP po zverejnení dát zastavuje rast voči USD. Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.