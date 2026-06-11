USA sa stali najväčším vývozcom ropy na svete 🛢️

Spojené štáty sa podľa uvedených údajov stali najväčším vývozcom ropy a palív na svete. Ide o výrazný obrat v histórii krajiny, ktorá bola desaťročia silne závislá od dodávok z Blízkeho východu a v roku 1973 patrila medzi hlavné obete arabského ropného embarga. Dnes sa situácia zásadne zmenila a Washington získava novú strategickú výhodu na globálnom energetickom trhu.
Vzostup USA na prvé miesto je výsledkom viacerých faktorov. Kľúčovú úlohu zohral prudký rast ťažby z bridlicových ložísk, ktorý sa začal po roku 2010. Spojené štáty sa najprv stali najväčším producentom zemného plynu a následne aj najväčším producentom ropy. Tento trend teraz vyústil do dominancie aj na strane exportu.
Podľa dát spoločnosti Vortexa vzrástol americký vývoz ropy a palív v máji na približne 10,5 milióna barelov denne. USA sa tak stali najväčším svetovým exportérom už tretí mesiac po sebe. Na porovnanie, ruský export dosahoval v máji zhruba 7 miliónov barelov denne a Saudská Arábia vyvážala približne 5,9 milióna barelov denne.
Významnú úlohu v tomto posune zohrala aj vojna medzi USA a Iránom. Narušenie saudských exportov, obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a americké sankcie voči Moskve spoločne vytvorili priestor, ktorý dokázali zaplniť americké spoločnosti. USA tak získali novú páku, ktorú môžu využívať nielen ekonomicky, ale aj geopoliticky.
Tento vývoj môže oslabiť tradičný vplyv skupiny OPEC+, ktorá dlhodobo zohrávala zásadnú úlohu pri ovplyvňovaní svetových cien ropy. Ak americké firmy dokážu rýchlo navyšovať dodávky v čase vyšších cien, schopnosť kartelu riadiť trh môže byť slabšia než v minulosti. Pre Washington ide o dôležitú zmenu, pretože energetický export sa popri vojenskej sile a dominancii dolára stáva ďalšou strategickou výhodou.
Spojené štáty zároveň posilňujú väzby s odberateľmi v Európe a Ázii. Európa tento rok odobrala približne 47 % amerického ropného exportu, zatiaľ čo v roku 2021 to bolo okolo 37 %. Tento posun súvisí najmä so snahou európskych krajín obmedziť závislosť od Ruska po začiatku vojny na Ukrajine. Zároveň však v EÚ rastie opatrnosť, pretože prílišná závislosť od amerických energetických firiem môže byť do budúcna vnímaná ako nové strategické riziko.
Podobný trend je viditeľný aj v Ázii. Krajiny, ktoré historicky nakupovali veľkú časť ropy z Blízkeho východu, sa čoraz viac obracajú na amerických dodávateľov. Ázia sa v máji podieľala na americkom ropnom exporte približne 46 %, zatiaľ čo v minulom roku to bolo okolo 37 %. To ukazuje, že americká ropa už nie je iba európskou alternatívou k Rusku, ale čoraz dôležitejším zdrojom aj pre ázijské trhy.
Z dlhodobého hľadiska je zásadný rozdiel medzi americkým modelom a prístupom Saudskej Arábie či Ruska. Zatiaľ čo v Saudskej Arábii a Rusku zohrávajú kľúčovú úlohu štátne rozhodnutia, kvóty a strategické ciele, americká ťažba stojí predovšetkým na rozhodovaní súkromných firiem. Tie reagujú hlavne na cenu a ziskovosť. Keď ceny ropy rastú, firmy majú motiváciu ťažbu zvyšovať. Keď ceny klesajú, produkciu obmedzujú.
Tento trhový mechanizmus môže čiastočne pripomínať úlohu, ktorú historicky plnila Saudská Arábia vďaka svojej voľnej produkčnej kapacite. Rozdiel je však v tom, že USA neriadia ťažbu centrálne ako strategický nástroj, ale prostredníctvom rozhodnutí tisícov firiem reagujúcich na cenové signály. To môže trh robiť pružnejším, ale zároveň menej predvídateľným.
Americká produkcia ropy a kvapalných palív sa od roku 2000 takmer strojnásobila na približne 22 miliónov barelov denne. Saudská produkcia sa v rovnakom období väčšinou pohybovala medzi 10 až 12 miliónmi barelov denne, podľa kvót OPEC. Ruská produkcia síce výrazne rástla medzi rokmi 2000 až 2010, ale po roku 2020 stagnovala a klesla pod 10 miliónov barelov denne.
Dôležité je aj to, že svetový dopyt po rope vzrástol z približne 87 miliónov barelov denne v roku 2010 na 104 miliónov barelov denne v minulom roku. Veľká časť tohto rastu bola pokrytá práve americkým ropným boomom. Zrušenie amerického zákazu vývozu ropy v roku 2015, ktorý platil približne 40 rokov, otvorilo cestu k tomu, aby sa bridlicová revolúcia naplno premietla do globálneho trhu.
Z pohľadu investorov ide o zásadnú zmenu energetického poriadku. USA už nie sú iba veľkým spotrebiteľom ropy, ale stali sa kľúčovým dodávateľom pre svetový trh. To posilňuje americké ropné firmy, zvyšuje význam americkej infraštruktúry a dáva Washingtonu novú vyjednávaciu silu voči spojencom aj rivalom.
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