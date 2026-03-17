Mastercard kúpi BVNK až za 1,8 miliardy USD, keď zrýchľuje svoj tlak do stablecoinov

Mastercard 17. marca oznámil, že kúpi firmu BVNK, ktorá buduje infraštruktúru pre stablecoiny, až za 1,8 miliardy USD, vrátane 300 miliónov USD vo forme podmienených platieb. Transakcia rozširuje tlak Mastercardu do platieb založených na blockchaine a má prepojiť on-chain platobné toky s tradičnými fiat platobnými rails. Dokončenie transakcie sa očakáva do konca roka 2026 po splnení obvyklých podmienok a regulačného schválenia.
Transakcia pridáva stablecoinové rails vo viac ako 130 krajinách
BVNK, založená v roku 2021, poskytuje infraštruktúru, ktorá firmám umožňuje odosielať a prijímať platby medzi fiat menami a stablecoinmi naprieč hlavnými blockchainovými sieťami vo viac ako 130 krajinách. Mastercard uviedol, že akvizícia posilní jeho schopnosť podporovať prípady použitia, ako sú cezhraničné remitencie, firemné platby, výplaty, tokenizované vklady a tokenizované aktíva.
Prečo Mastercard koná práve teraz
Mastercard uviedol, že využitie digitálnych mien v platobných scenároch dosiahlo v roku 2025 objem najmenej 350 miliárd USD, čo ukazuje rastúcu komerčnú príležitosť v stablecoinových prevodoch. Firma zároveň uviedla, že vyššia regulačná jasnosť vedie finančné inštitúcie a fintechy k rozširovaniu služieb v digitálnych menách, zatiaľ čo Mastercard chce ponúknuť compliantnú a interoperabilnú infraštruktúru, ktorá prepojí nové blockchainové systémy s jeho existujúcou sieťou. Reuters uviedol, že tento krok zároveň zvyšuje tlak na rivala Visa, keďže kartové siete súperia o skorý náskok v rýchlo sa vyvíjajúcom segmente.
Trhy teraz budú sledovať tempo regulačných schválení, to, ako rýchlo dokáže Mastercard integrovať infraštruktúru BVNK do svojej širšej siete, a či banky a fintechy začnú stablecoinové platobné toky využívať vo väčšom rozsahu. Ďalším bodom záujmu bude aj to, či sa cezhraničné remitencie, výplaty, P2P a B2B platby po uzavretí transakcie stanú významnejším zdrojom tržieb.
