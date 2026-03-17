Mastercard stavia na stablecoiny 💳

- Mastercard kupuje BVNK až za 1,8 miliardy USD
- Cieľom je posilniť pozíciu v oblasti stablecoinových platieb
- BVNK pôsobí vo viac ako 130 krajinách
- Akvizícia má podporiť najmä rýchlejšie a lacnejšie cezhraničné prevody
Spoločnosť Mastercard oznámila prevzatie firmy BVNK, ktorá sa zameriava na infraštruktúru pre stablecoinové platby. Hodnota transakcie môže dosiahnuť až 1,8 miliardy USD, pričom súčasťou je aj 300 miliónov USD v podmienených platbách. Dokončenie obchodu sa očakáva do konca roka 2026.
Akvizícia ukazuje, že Mastercard chce posilniť svoju pozíciu v oblasti blockchainových prevodov a digitálnych mien. Stablecoiny sa vďaka väčšej regulačnej istote a širšiemu využitiu stávajú atraktívnym nástrojom na rýchlejšie a lacnejšie prevody peňazí než v prípade tradičných kartových systémov.
Firma BVNK, založená v roku 2021, vyvinula platformu, ktorá prepája fiat meny so stablecoinmi. Umožňuje odosielanie aj prijímanie platieb na hlavných blockchainových sieťach vo viac ako 130 krajinách. Pre Mastercard tak predstavuje dôležitý krok k rozšíreniu služieb napríklad v oblasti cezhraničných remitencií, firemných platieb alebo výplat.
Konkurencia v tomto segmente navyše silnie. O prvenstvo na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu súperia popri Mastercard aj Visa. Mastercard týmto krokom potvrdzuje, že chce byť medzi prvými, ktorí ponúknu širšie využitie digitálnych tokenov v bežných finančných službách. Podľa produktového riaditeľa Jorna Lamberta možno očakávať, že väčšina finančných inštitúcií a fintechov bude v budúcnosti služby v oblasti digitálnych mien bežne poskytovať.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.