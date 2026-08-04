McDonald's zverejnil výsledky – gigant v stagnácii? 🗽 Wall Street reaguje na správu

Akcie McDonald's (MCD.US) rastú o približne 2 % po zverejnení výsledkov za II. štvrťrok 2026. Spoločnosť opäť ukázala, že dokáže udržiavať rast ziskov aj v náročnom spotrebiteľskom prostredí – upravený zisk na akciu prekonal očakávania Wall Street, hoci tržby a porovnateľné tržby sa ukázali mierne nižšie, ako sa predpokladalo. Pozornosť investorov sa teraz sústreďuje na výhľad zachovania vysokých marží a ďalší rast globálnych tržieb v druhom polroku.
Najdôležitejšie informácie z výsledkov
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Upravený zisk na akciu (Adj. EPS) dosiahol 3,38 USD oproti očakávaným 3,32 USD, pričom vykazovaný EPS dosiahol 3,32 USD, čo predstavuje rast o 6 % medziročne.
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Tržby vzrástli o 4 % medziročne na 7,10 mld. USD, avšak boli mierne pod konsenzom vo výške 7,13 mld. USD.
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Čistý zisk sa zvýšil o 5 % medziročne na 2,36 mld. USD, v súlade s očakávaniami analytikov.
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Prevádzkový zisk vzrástol o 3 % medziročne na 3,3 mld. USD, čo je mierne pod výhľadom na úrovni 3,39 mld. USD.
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Globálne porovnateľné tržby (Comparable Sales) vzrástli o 1,3 %, čo je mierne pod očakávanými 1,39 %.
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Porovnateľné tržby v USA vzrástli o 0,8 %, oproti výhľadu presahujúcemu 1 %.
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Segment International Developed Licensed (IDL) zaznamenal rast porovnateľných tržieb o 1,9 % a International Operated Markets (IOM) o 1,5 % – oba výsledky boli minimálne pod konsenzom.
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Globálne systémové tržby (Systemwide Sales) vzrástli o 5 % medziročne (4 % pri konštantných kurzoch), čo naznačuje ďalší rozvoj siete a rast predaja napriek miernej dynamike tržieb v existujúcich reštauráciách.
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Náklady SG&A vzrástli o 17 % medziročne na 817 mil. USD, zatiaľ čo efektívna daňová sadzba klesla na 19,5 % z 21,3 % pred rokom.
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Spoločnosť zachovala výhľad na celý rok 2026, ktorý predpokladá kapitálové výdavky (CapEx) na úrovni 3,7–3,9 mld. USD, prevádzkovú maržu v pásme stredných až vysokých 40 %, efektívnu daňovú sadzbu 21–23 %, rast úrokových nákladov o 4–6 % a konverziu voľných peňažných tokov na úrovni nízkych až stredných 80 %.
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McDonald's zároveň oznámil zmenu vo vedení – Skye Anderson prevezme pozíciu prezidentky McDonald's USA a nahradí Joea Erlingera.
Akcie McDonald's (interval D1)
Akcie spoločnosti klesli o viac ako 25 % z historického maxima na úrovni 340 USD za akciu, čo je pre takto veľkú spoločnosť výrazná korekcia, a čo je dôležité – k poklesom dochádzalo v čase, keď investori masovo rotovali kapitál smerom k AI a technologickým spoločnostiam. Zdá sa, že v prípade obratu momentu v sektore AI a pri stále solídnej globálnej ekonomike majú akcie potenciál na návrat pozitívneho sentimentu. Na druhej strane sa spoločnosť potýka so stagnáciou rastu a vysokou saturáciou na kľúčových trhoch. Fáza najdynamickejšej expanzie sa zdá byť v tejto etape už za spoločnosťou – to však neznamená, že titul môže z aktuálnej úrovne iba lacnieť. Spoločnosť má stále výrazné konkurenčné výhody a teší sa rastúcej popularite v mnohých kútoch sveta. Dôležitou podporou sú okolie 260 USD a odporom 295–300 USD (priemer EMA200, červená čiara).
Zdroj: xStation5
Za posledných päť rokov McDonald's systematicky zvyšoval ako tržby, tak čistý zisk, hoci tempo rastu zostávalo mierne a výrazne stabilnejšie ako v prípade väčšiny technologických spoločností. Charakteristickým znakom spoločnosti je schopnosť udržiavať vysokú ziskovosť napriek relatívne nízkemu rastu tržieb, čo odráža silu značky a výhodu franšízového obchodného modelu. Ukazovateľ ROIC sa udržiava na veľmi vysokej úrovni, čo potvrdzuje, že každá dodatočná jednotka investovaného kapitálu generuje nadpriemerné výnosy pre akcionárov. Zároveň marža voľných peňažných tokov zostáva vysoká a stabilná, čo sa premieta do výraznej schopnosti spoločnosti financovať dividendy, spätný odkup vlastných akcií a ďalšie investície bez nadmerného zaťažovania súvahy. Treba však poznamenať, že rast tržieb v posledných štvrťrokoch spomalil, čo je typické pre zrelé globálne značky s veľmi vysokým stupňom penetrácie trhu. To znamená, že budúce zvyšovanie hodnoty podniku bude čoraz viac závisieť od zlepšovania prevádzkovej efektívnosti, rozvoja digitálneho predaja a expanzie na zahraničných trhoch než od rýchleho nárastu počtu reštaurácií. Z pohľadu fundamentálnej analýzy zostáva McDonald's príkladom spoločnosti typu compounder – podniku, ktorý vďaka výnimočne vysokej kvalite biznisu, stabilným peňažným tokom a efektívnej alokácii kapitálu dokáže systematicky budovať hodnotu pre akcionárov aj pri relatívne nízkej dynamike rastu tržieb.
Ocenenie McDonald's tiež naznačuje, že trh vníma spoločnosť ako prémiový biznis. Ukazovateľ P/E (TTM) je na úrovni približne 22,4, pričom forwardové P/E klesá na približne 21,1, čo znamená, že investori očakávajú ďalší rast ziskov v nasledujúcich 12 mesiacoch. Hoci nejde o nízke ocenenie v absolútnom vyjadrení, zostáva odôvodnené výnimočne vysokou prevádzkovou ziskovosťou, stabilitou peňažných tokov a predvídateľnosťou obchodného modelu. Pre spoločnosti kvality McDonald's je trh zvyčajne ochotný udržiavať prémiu voči priemernému oceneniu širokého trhu, pričom ich považuje za podniky schopné dlhodobej, systematickej tvorby hodnoty pre akcionárov.
Zdroj: XTB Research
McDonald's dlhodobo udržiava jednu z najvyšších prevádzkových ziskovostí v globálnom reštauračnom sektore, čo vyplýva predovšetkým z franšízového obchodného modelu. Z grafu je vidieť, že ako EBITDA, tak aj EBIT zostávajú blízko historických maxím napriek spomaleniu dynamiky tržieb v posledných štvrťrokoch. Marža EBIT sa aktuálne pohybuje na úrovni približne 45 %, čo znamená, že takmer polovica každého dolára tržieb zostáva v spoločnosti po pokrytí prevádzkových nákladov. Takto vysoká ziskovosť svedčí o veľmi silnej cenovej sile značky a vysokej nákladovej efektívnosti, a to aj v prostredí rastúcich mzdových nákladov a nákladov na potraviny. Zároveň bol rast EBIT v posledných rokoch výrazne pomalší ako rast tržieb, čo naznačuje, že spoločnosť vstúpila do zrelejšej fázy rozvoja, v ktorej sa prioritou stáva udržiavanie marží, nie agresívna expanzia. Pre investorov je kľúčové to, že napriek miernemu rastu tržieb McDonald's naďalej generuje výnimočne stabilné prevádzkové toky a vysokú ziskovosť základnej činnosti. Takáto charakteristika robí zo spoločnosti klasický príklad vysokokvalitného biznisu, ktorého hodnota sa opiera skôr o predvídateľnosť ziskov ako o rýchle tempo rastu.
Zdroj: XTB Research
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