VW bojuje o budúcnosť: Vedenie chystá ďalšie tvrdé škrty 🚨

Volkswagen plánuje výrazne zjednodušiť svoju ponuku vozidiel a podľa oznámených plánov by mohol znížiť počet modelových radov až o polovicu. Automobilka dnes naprieč značkami ako Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda a úžitkové vozidlá ponúka zhruba 150 modelových radov. Nový plán má znížiť zložitosť ponuky, obmedziť náklady a sústrediť vývojové kapacity na segmenty s najvyššou návratnosťou.
Tento krok prichádza v čase, keď sa najväčšia európska automobilka potýka s jednou z najväčších reštrukturalizácií za posledné desaťročia. Zisky v Číne, ktorá zostáva najväčším trhom Volkswagenu podľa predajov vozidiel, prudko klesajú. Súčasne dopyt v Európe zostáva pod úrovňou pred pandémiou a tlak na marže zvyšujú aj americké clá, ktoré dopadajú najmä na značky Audi a Porsche.
Podľa očakávaní sa na rokovaní dozornej rady vo Wolfsburgu malo riešiť aj výrazné prehĺbenie úspor, vrátane možného zdvojnásobenia plánovaných škrtov pracovných miest až na 100 000 a zatvorenia niekoľkých nemeckých závodov. Výsledný plán však zatiaľ nepriniesol konkrétny časový harmonogram ani jasný zoznam značiek alebo modelov, ktorých by sa obmedzenia mali týkať. Analytici Bernstein preto stratégiu Volkswagenu označili za ambicióznu, ale zatiaľ málo konkrétnu.
Napätie medzi vedením a odbormi zostáva vysoké. Zamestnaneckí zástupcovia držia polovicu miest v dozornej rade a akékoľvek hlbšie škrty alebo zatváranie tovární preto budú politicky aj interne veľmi náročné. Odbory už predtým súhlasili so znížením počtu pracovných miest o viac než 35 000 do roku 2030, vedenie však tvrdí, že súčasné podmienky v Číne, Európe a USA znamenajú, že tieto úspory už nestačia.
Zásadný problém je v tom, že tradičný obchodný model Volkswagenu stráca silu. Vyrábať drahé autá v Nemecku a následne ich vyvážať na svetové trhy je čoraz menej udržateľné. V Európe rastú náklady na prácu a energie, zatiaľ čo v Číne posilňujú domáci výrobcovia elektromobilov, ktorí dokážu ponúknuť lacnejšie a technologicky atraktívne vozidlá. Automobilky ako Chery a ďalší čínski hráči tak postupne ukrajujú Volkswagenu priestor na trhu, kde bol dlhé roky mimoriadne silný.
Akcie Volkswagenu na správu krátkodobo reagovali rastom až o 1,5 %, pretože investori vnímajú snahu o zjednodušenie ponuky ako krok správnym smerom. Celkový vývoj akcií je však slabý. Titul tento rok stráca približne 30 %, zatiaľ čo nemecký index DAX je mierne v pluse. To ukazuje, že trh má o schopnosti Volkswagenu rýchlo otočiť vývoj stále značné pochybnosti.
Zisky Volkswagenu v Číne prudko klesajú
Zdroj: Bloomberg
Graf ukazuje výrazné zhoršenie prevádzkových výsledkov Volkswagenu v Číne. V roku 2019 sa zisk pohyboval nad úrovňou 4 miliárd EUR, ale odvtedy postupne klesal. Krátke zlepšenie prišlo v roku 2022, keď sa výsledok mierne odrazil, následne však pokles opäť zrýchlil. V roku 2025 sa prevádzkový výsledok prepadol už pod hranicu 1 miliardy EUR, čo znamená dramatické oslabenie profitability na trhu, ktorý bol pre Volkswagen dlhodobo kľúčový.
Tento vývoj dobre vystihuje hlavný problém celej skupiny. Čína síce zostáva najväčším odbytišťom Volkswagenu, ale už neprináša také vysoké zisky ako v minulosti. Domáci čínski výrobcovia elektromobilov získavajú trhový podiel, tlačia na ceny a zároveň rýchlejšie reagujú na zmenu spotrebiteľských preferencií. Volkswagen tak v Číne čelí dvojitému tlaku: stráca časť technologickej atraktivity a zároveň musí bojovať s nižšími maržami.
Pokles ziskov z Číny je pre investorov mimoriadne dôležitý, pretože oslabuje jeden z pilierov celého koncernu. Ak sa Volkswagenu nepodarí zrýchliť vývoj elektromobilov, zjednodušiť ponuku a znížiť náklady, tlak na výsledky môže pokračovať aj v ďalších rokoch. Práve preto vedenie tlačí na obmedzenie modelových radov, zníženie výrobnej kapacity a hlbšie zmeny v nemeckých prevádzkach.
Z pohľadu investorov bude kľúčové sledovať, či Volkswagen dokáže prejsť od všeobecných plánov ku konkrétnym krokom. Samotné zníženie počtu modelov môže pomôcť s nákladmi, ale nestačí, ak firma zároveň nezíska späť konkurencieschopnosť v elektromobiloch, softvéri a cenovo dostupnejších modeloch. Bez toho môže byť reštrukturalizácia iba obranným krokom, nie skutočným návratom k rastu.
Graf Volkswagen (VOW1.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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