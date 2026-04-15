Meta prehlbuje AI stratégiu dohodou s Broadcomom, zatiaľ čo rast reklamy podporuje argument pre vyššie investície

Meta Platforms predĺžila partnerstvo s Broadcomom v oblasti vlastných AI čipov do roku 2029 a pridala počiatočný záväzok na viac ako 1 gigawatt výpočtovej kapacity, keď zrýchľuje investície do AI infraštruktúry. Akcie Meta po oznámení zostali takmer bez zmeny, hoci firma zdôraznila, že dohoda je súčasťou širšieho viacgigawattového rollout plánu na podporu AI funkcií naprieč jej aplikáciami. Najnovší krok odráža snahu Meta budovať viac vlastnej výpočtovej kapacity a znížiť závislosť od drahých procesorov tretích strán.
Dohoda s Broadcomom rozširuje budovanie AI infraštruktúry Meta
Reuters uviedol, že rozšírená dohoda pokrýva niekoľko generácií vlastných procesorov a platí do roku 2029. Meta uviedla, že prvá fáza zahŕňa viac ako 1 gigawatt výpočtovej kapacity, zatiaľ čo ethernetová technológia Broadcomu bude využitá aj na prepojenie rastúcich AI klastrov Meta. Generálny riaditeľ Meta Mark Zuckerberg uviedol, že budovaná výpočtová infraštruktúra má podporiť „personal superintelligence“ pre miliardy používateľov.
Vysoké investície zatiaľ stoja na silnom výkone hlavného biznisu
Posledné výsledky Meta ukázali, prečo investori sledujú, či sa tieto AI výdavky premietnu do výnosov. Vo štvrtom štvrťroku 2025 vzrástli tržby medziročne o 24 % na 59,89 miliardy USD, zatiaľ čo celoročné tržby sa zvýšili o 22 % na 200,97 miliardy USD. Meta zároveň uviedla, že počet reklamných impresií naprieč Family of Apps vzrástol vo štvrtom štvrťroku o 18 % a za celý rok o 12 %, zatiaľ čo priemerná cena za reklamu stúpla o 6 %, respektíve o 9 %.
Spoločnosť pritom stále počíta s výrazným rastom investícií. Meta odhadla kapitálové výdavky pre rok 2026 v rozmedzí 115 až 135 miliárd USD a uviedla, že rast bude poháňaný investíciami do infraštruktúry pre Meta Superintelligence Labs a hlavný biznis. Firma tiež uviedla, že väčšina rastu nákladov tento rok príde z infraštruktúrnych výdavkov vrátane cloudových služieb, odpisov a prevádzkových nákladov.
Trhy teraz budú sledovať, či Meta dokáže ďalej zvyšovať reklamný výkon a engagement pri efektívnejšom rozširovaní AI infraštruktúry. Investori budú tiež hľadať ďalšie dôkazy, že vlastné čipy a väčšia výpočtová kapacita môžu pri raste kapitálových výdavkov podporiť odolnosť marží.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.