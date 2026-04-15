Palantir zostáva o viac než 30 % pod rekordným maximom, keď akcie zaťažujú obavy z AI disruptcie a valuácie

- Akcie Palantiru sa 15. apríla obchodovali za 140,27 USD, teda približne 32 % pod rekordným maximom 207,52 USD z 3. novembra 2025.
- Pokles zrejme súvisí najmä s tlakom na valuáciu a širším výpredajom softvérových akcií pre obavy z AI disruptcie, nie so slabými výsledkami firmy.
- Biznis Palantiru zostáva silný a trhy teraz budú sledovať jeho výsledky za 1. štvrťrok 2026 dňa 4. mája.
Akcie spoločnosti Palantir Technologies sa 15. apríla obchodovali za 140,27 USD, čo znamená, že titul zostával približne 32 % pod rekordným maximom 207,52 USD z 3. novembra 2025. Pokles prišiel napriek silným posledným prevádzkovým výsledkom a zdá sa, že súvisí najmä s tlakom na valuácie a širším výpredajom softvérového sektora, keďže investori znovu prehodnocujú, ako rýchlo môžu nové AI nástroje narušiť etablované softvérové firmy. Zdroj: xStation5
Prečo akcie Palantiru oslabili
Reuters uviedol, že americké softvérové akcie 9. apríla oslabili po tom, čo Anthropic predstavil model Claude Mythos, čo znovu oživilo obavy, že rýchly pokrok v AI môže ohroziť tradičné softvérové biznisy. Zdá sa, že Palantir bol vtiahnutý do tohto širšieho precenenia tiež, keď investori odchádzali z draho ocenených softvérových titulov, hoci firma zostáva jedným z najviditeľnejších AI mien na trhu.
Pokles zároveň ukazuje, ako vysoko boli po minuloročnej rally nastavené očakávania. Dáta Reuters ukazujú, že historické maximum Palantiru dosiahlo 207,52 USD dňa 3. novembra 2025, takže aj po nedávnom oživení zostávajú akcie výrazne pod vrcholom.
Fundamenty zostali silné
Výsledky Palantiru za štvrtý štvrťrok 2025 boli na prvý pohľad silné. Spoločnosť vykázala medziročný rast tržieb o 70 %, uviedla rast tržieb z amerického komerčného segmentu o 137 % a na rok 2026 naznačila rast tržieb o 61 %, zatiaľ čo Reuters uviedol celkové tržby za štvrtý štvrťrok vo výške 1,41 miliardy USD a 66 % rast tržieb z amerického vládneho segmentu.
Práve rozdiel medzi silnými fundamentmi a slabším vývojom akcií pomáha vysvetliť súčasnú situáciu. Trh nespochybňuje, či Palantir rastie, ale či tento rast dokáže aj naďalej prekonávať rastúci konkurenčný tlak a ospravedlniť stále náročnú valuáciu akcie.
Trhy teraz budú sledovať výsledky Palantiru za prvý štvrťrok 2026, ktoré majú byť zverejnené po uzavretí amerického trhu 4. mája, či komerčný rast a dopyt po AI zostávajú dostatočne silné na stabilizáciu sentimentu. Investori sa zároveň zamerajú na to, či vedenie dokáže udržať rast v čase, keď sa softvérový sektor prispôsobuje rýchlejšiemu cyklu AI produktov.
