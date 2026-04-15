Nová reklama so Sydney Sweeney, American Eagle rastie o 6 % 📈

- American Eagle predstavil druhú kampaň so Sydney Sweeney
- Akcie po zverejnení reklamy v úvode obchodovania rástli o 6 %
- Predchádzajúca kampaň pomohla akciám od júla 2025 vzrásť o 77 %
Akcie spoločnosti American Eagle dnes vyskočili po tom, čo firma predstavila druhú reklamnú kampaň s herečkou Sydney Sweeney, známou zo seriálu Euphoria. Predchádzajúca spolupráca sa stala virálnou a výrazne podporila záujem investorov aj zákazníkov.
American Eagle v úvode obchodovania rástol o 6 % po správach, že spoločnosť spustila novú reklamu pre svoju letnú kolekciu džínsových šortiek. Prvá kampaň s názvom Great Jeans síce čelila kritike na sociálnych sieťach pre vnímané rasové podtexty, no od svojho spustenia v júli 2025 pomohla akciám vzrásť o 77 %. Tržby za šesť mesiacov navyše vzrástli o 37 %, zatiaľ čo v porovnateľnom predchádzajúcom období rástli o 24 %. Napriek tomu sú akcie American Eagle tento rok stále približne o 28 % nižšie.
Minuloročnú kampaň komentoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že ak je Sydney Sweeney registrovaná republikánka, považuje jej reklamu za fantastickú. Podľa dostupných dát však letná kampaň so Sydney Sweeney nebola len krátkodobým impulzom. Výdavky zákazníkov rástli aj dlhšie po jej spustení a výraznejší rast predaja bol viditeľný najmä medzi republikánskymi spotrebiteľmi.
American Eagle, podobne ako ďalšie módne značky, stavia na spolupráci s celebritami, aby oslovil bonitnejšiu časť generácie Z, ktorá je ochotná míňať aj na drahší zbytočný tovar, a to aj v čase, keď spotrebitelia s nižšími a strednými príjmami čelia tlaku na svoje rozpočty.
Nová kampaň s názvom Syd for Short: American Eagle Jean Shorts je ďalším pokusom firmy podporiť dopyt v čase, keď sa stále vyrovnáva s tlakom vyšších nákladov spojených s clami. Podľa poslednej výročnej správy odoberá spoločnosť väčšinu svojich produktov od dodávateľov v Ázii.
American Eagle už v marci predstavil výhľad celoročných tržieb nad očakávaniami trhu a zároveň uviedol, že kampane s celebritami, ako je Sydney Sweeney, výrazne podporujú dopyt.
Graf AEO.US (D1)
Zdroj: xStation05
