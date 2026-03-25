Meta s novým motivačným programom mieri na valuáciu až 9 biliónov USD 📱

Meta oznámila obrovský motivačný program, ktorým sa snaží motivovať svoje vrcholové manažérov k extrémne rýchlemu rastu firmy prostredníctvom nového programu akciových opcií, ktorý by niektorým z nich mohol priniesť stovky miliónov dolárov.
Program pre vrcholných manažérov je naviazaný na cenu akcií a rozhodujúcim termínom je rok 2031. Jednotlivé výšky odmeny sú odstupňované podľa vývoja ceny akcií Meta. Pre možnosť uplatnenia prvého stupňa akciových opcií je potrebné do roku 2031 dosiahnuť cenu akcií 1 116 USD, čo predstavuje nárast o 85 % oproti súčasnej hodnote. Táto cena by zodpovedala trhovej kapitalizácii približne 2,82 bilióna dolárov pri súčasnom počte akcií. Druhý stupeň vyžaduje cenu akcie 1 393 USD. Požadovaná cena sa s každým ďalším stupňom zvyšuje, pričom najvyššia hranica činí 3 727 USD, čo by firmu ocenilo na viac než 9 biliónov USD. Najvyššia hranica v motivačnom programe predstavuje nárast o 500 % oproti súčasnej trhovej kapitalizácii vo výške 1,5 bilióna USD. Najhodnotnejšou spoločnosťou na svete je v súčasnosti Nvidia s hodnotou okolo 4,3 bilióna USD.
Meta uviedla, že ide o veľkú stávku a že tieto odmeny nebudú vyplatené, pokiaľ Meta nedosiahne obrovský budúci úspech, z ktorého budú ťažiť všetci akcionári. Rovnako ako pri všetkých akciových opciách majú hodnotu len vtedy, ak cena akcií výrazne stúpne. Meta minulý rok v lete spustila nákladnú náborovú kampaň zameranú na špičkových AI výskumníkov a ponúkala jednotlivé balíčky odmien, ktoré v niektorých prípadoch mohli presiahnuť miliardu dolárov.
Cena akcií Meta za posledný rok klesla o 4 %, čím zaostala za všetkými ostatnými technologickými gigantmi s vysokou trhovou kapitalizáciou okrem Microsoftu, ktorý oslabil o 5 %. Spoločnosť Alphabet medzitým za posledný rok vzrástla o takmer 70 %. Aktuálne sa cena pohybuje okolo hranice 600 USD, pričom zo svojich maxím v roku 2025 klesla už o takmer 25 %.
Graf META.US (D1)
Zdroj: xStation
