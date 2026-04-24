Meta siaha po čipoch Graviton od Amazonu v rámci viacročnej dohody o AI infraštruktúre

Meta Platforms 24. apríla oznámila, že využije procesory Graviton5 od Amazon Web Services na podporu svojej novej generácie AI služieb. Dohoda začína na desiatkach miliónov jadier a podľa manažéra AWS, ktorý hovoril s Reuters, má mať viacročný kontrakt hodnotu v miliardách dolárov. Akcie Meta v piatkovom obchodovaní rástli približne o 1,3 %, zatiaľ čo Amazon pridával asi 2,0 %, keď investori pozitívne prijali ďalšie veľké partnerstvo v oblasti AI infraštruktúry.
Detaily dohody
Meta uviedla, že nasadenie Gravitonu sa stane súčasťou jej širšieho výpočtového portfólia pri rozširovaní agentic AI, pričom prvý rollout sa začne na desiatkach miliónov jadier a môže sa ďalej rozširovať. Firma uviedla, že dodatočná CPU kapacita je určená pre workloady ako reasoning, plánovanie a viacstupňové vykonávanie úloh, čo odráža širší posun v AI infraštruktúre, kde GPU zostávajú kľúčové na trénovanie modelov, no CPU naberajú na význame pri nasadených systémoch a orchestrácii.
AWS uviedla, že dohoda robí z Meta jedného z najväčších zákazníkov Gravitonu na svete. Reuters napísal, že zmluva sa týka čipov Graviton5, teda najnovšej generácie interne vyvíjaných CPU od AWS, a Meta dodala, že tento krok zapadá do jej stratégie diverzifikácie výpočtových zdrojov namiesto spoliehania sa na jedinú architektúru čipov pre všetky workloady.
Prečo je to dôležité
Dohoda ukazuje, že výdavky na AI infraštruktúru sa rozširujú aj mimo GPU typu Nvidia smerom k CPU navrhnutým pre rozsiahlu inferenciu a agentné workflow. Meta už spolupracuje s Nvidia, AMD a Arm na ďalších častiach svojho AI stacku a partnerstvo s AWS pridáva ďalšieho dodávateľa v čase, keď firma rozširuje infraštruktúru pre Meta AI a súvisiace služby.
Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo Meta rozbehne prvé nasadenie Gravitonu, či sa partnerstvo rozšíri nad pôvodné desiatky miliónov jadier a nakoľko tento kontrakt pomôže AWS rásť v biznise s vlastnými čipmi. Investori budú tiež čakať na viac detailov o kapitálových výdavkoch na AI od oboch spoločností pri najbližších kvartálnych výsledkoch.
