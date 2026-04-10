Meta sťahuje reklamy zamerané na získavanie žalobcov pre súdne spory ⚖️

- Meta sťahuje reklamy, ktoré mali získavať nových žalobcov pre súdne spory kvôli závislosti od sociálnych sietí.
- Akcie Mety sa po výrazných prepadoch veľmi rýchlo vrátili späť nad 600 USD.
Spoločnosť Meta Platforms vo štvrtok uviedla, že sťahuje reklamy z Facebooku a Instagramu, ktoré boli zamerané na získavanie nových žalobcov pre prebiehajúce súdne spory. Tie obviňujú Metu aj ďalšie spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete z toho, že svoje platformy navrhli tak, aby boli pre mladých používateľov návykové.
Hovorca Mety Andy Stone uviedol, že firma sa proti týmto žalobám aktívne bráni, celkový počet prípadov však presahuje tisíce žalôb. „Nedovolíme, aby právnici špecializujúci sa na súdne spory zarábali na našich platformách, zatiaľ čo zároveň tvrdia, že sú škodlivé,“ uviedol Stone vo svojom vyhlásení. Tento krok prichádza po tom, čo Meta prehrala kľúčové súdne procesy týkajúce sa týchto obvinení.
Na konci marca súd v Los Angeles uznal spoločnosti Meta a Google za zodpovedné za depresie a samovražedné myšlienky mladej ženy po tom, čo uviedla, že sa v útlom veku stala závislou od Instagramu a YouTube. Súd im nariadil zaplatiť spolu 6 miliónov dolárov ako odškodné.
Na kalifornských štátnych súdoch je proti spoločnostiam Meta, Google, Snap Inc. (materská firma Snapchatu) a ByteDance (materská firma TikToku) vedených viac ako 3 300 žalôb týkajúcich sa závislosti. Tieto spoločnosti obvinenia odmietajú a tvrdia, že podnikajú rozsiahle kroky na ochranu tínedžerov a mladých používateľov na svojich platformách.
Advokátske kancelárie zastupujúce žalobcov v týchto typoch prípadov zvyčajne pracujú na báze podielovej odmeny, takže dostanú zaplatené len vtedy, ak žalobca vysúdi odškodné. V hromadných sporoch sa kancelárie často snažia zastupovať čo najviac žalobcov, aby boli prípady finančne rentabilné. Reklamy v televízii, rádiu aj online majú za cieľ získať jednotlivých žalobcov, ktorí by inak o prebiehajúcich sporoch nemuseli vedieť.
Medzi kancelárie, ktoré umiestňovali reklamy na Facebooku, patrí napríklad Morgan & Morgan, ktorá zastupuje žalobcov v týchto sporoch a bola súčasťou právneho tímu, ktorý vyhral prípad v Los Angeles. Reklamy súvisiace s týmito spormi sa objavujú aj na platformách Googlu, ten však zatiaľ nepodnikol žiadne podobné kroky ako Meta.
Akcie Mety bezprostredne po oznámení o prehratom súde klesali o viac ako 8 %, z úrovne 590 USD pod hranicu 550 USD. Negatívny sentiment pretrvával aj v ďalších dňoch a akcie sa prepadli až k hranici 520 USD. Meta sa však z týchto krátkodobých miním veľmi rýchlo vrátila späť nad 600 USD a aktuálne sa obchoduje okolo 630 USD. K obratu pomohol všeobecne pozitívnejší sentiment spojený s dočasným upokojením na Blízkom východe, zároveň Meta predstavila svoj AI model Muse Spark, ktorý rastu akcií tiež pomohol. Z miním okolo 520 USD tak akcie rýchlo posilnili o viac ako 20 %.
Graf META.US (H4)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.