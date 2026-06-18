Microsoft a Amazon čelia tlaku EÚ pre cloudové služby ⚠️

Cloudové služby spoločností Microsoft a Amazon sa dostávajú pod zvýšený dohľad Európskej únie. Európska komisia má podľa dostupných informácií už budúci týždeň zverejniť predbežné závery vyšetrovania, podľa ktorých služby Microsoft Azure a Amazon Web Services pravdepodobne spĺňajú podmienky na reguláciu podľa zákona Digital Markets Act, známeho ako DMA.
Ak by Európska komisia dospela ku konečnému rozhodnutiu, ktoré sa očakáva do konca roka, mohli by sa na Azure a AWS vzťahovať prísnejšie povinnosti. Tie by zahŕňali napríklad požiadavky na interoperabilitu, obmedzenie uzamykania zákazníkov v jednom ekosystéme a zákaz zvýhodňovania vlastných služieb. Pre Microsoft aj Amazon by išlo o zásah do jednej z najdôležitejších častí ich biznisu.
Európska komisia už vlani v novembri uviedla, že Microsoft a Amazon majú na cloudovom trhu veľmi silné postavenie. Práve preto začala formálne vyšetrovanie, ktoré má rozhodnúť, či sa na tieto služby majú vzťahovať pravidlá pre takzvaných gatekeeperov. Tento status je určený pre digitálne platformy, ktoré majú takú silnú pozíciu, že môžu zásadne ovplyvňovať podmienky na trhu.
Cieľom DMA je zabrániť tomu, aby dominantné technologické firmy využívali svoju silu na obmedzovanie konkurencie ešte predtým, než sa problematické správanie pevne zakorení. V praxi to znamená, že EÚ nechce čakať až na následky, ale snaží sa nastaviť pravidlá dopredu. Pre cloudový trh je to dôležité, pretože firmy často stavajú svoju infraštruktúru na jednom poskytovateľovi a neskorší prechod ku konkurencii môže byť nákladný a technicky zložitý.
Téma je citlivá aj z geopolitického pohľadu. Európska regulácia veľkých technologických firiem už skôr vyvolala napätie vo vzťahoch medzi EÚ a Spojenými štátmi. Digital Markets Act sa stal jedným z bodov sporu v transatlantických obchodných rokovaniach a americký prezident Donald Trump kritizoval prístup Bruselu k americkým technologickým firmám. EÚ už skôr udelila pokuty spoločnostiam Apple a Meta pre údajné porušenie pravidiel DMA.
Vyšetrovanie cloudového trhu prichádza aj po viacerých veľkých výpadkoch služieb, ktoré ukázali, aká vysoká je závislosť svetovej ekonomiky od niekoľkých málo poskytovateľov. Amazon Web Services v minulosti zasiahol približne 15-hodinový výpadok, ktorý narušil prevádzku stoviek firiem vrátane Applu, McDonald’s alebo Epic Games. Podobné problémy postihli aj Microsoft Azure, ktorého výpadok ovplyvnil napríklad odbavenie letov Alaska Airlines a prevádzku škótskeho parlamentu.
Z investičného pohľadu ide o dôležitý signál pre celý sektor Big Tech. Cloudové služby patria medzi hlavné zdroje rastu a vysokých marží Microsoftu aj Amazonu. Prísnejšie európske pravidlá by mohli zvýšiť regulačné náklady, obmedziť niektoré obchodné praktiky a posilniť konkurenčný tlak menších poskytovateľov. Na druhej strane finálne rozhodnutie zatiaľ nepadlo a celý proces sa ešte môže zmeniť.
Pre európske firmy by prípadná regulácia mohla znamenať väčšiu možnosť kombinovať rôznych poskytovateľov, jednoduchší presun dát a nižšie riziko závislosti od jedného cloudového ekosystému. Pre Microsoft a Amazon by to však znamenalo, že ich silné postavenie v cloude bude v Európe pod oveľa prísnejším dohľadom.
Celý prípad ukazuje, že európska technologická politika sa posúva od sociálnych sietí a mobilných ekosystémov aj k infraštruktúre, na ktorej beží digitálna ekonomika. Cloud už nie je iba technickou službou, ale strategickou vrstvou pre firmy, štáty, finančné inštitúcie aj umelú inteligenciu. Práve preto bude rozhodnutie EÚ dôležité nielen pre Microsoft a Amazon, ale aj pre celý európsky digitálny trh.
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