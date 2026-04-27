🤝 Microsoft a OpenAI prepisujú partnerstvo, exkluzívny prístup k modelom končí

Microsoft (MSFT) v pondelok oznámil upravenú dlhodobú dohodu s OpenAI, ktorá ukončuje exkluzívny prístup Microsoftu k duševnému vlastníctvu a modelom AI startupu a zároveň mení podmienky zdieľania tržieb medzi oboma firmami. Akcie Microsoftu po oznámení oslabili približne o 1 %, a to len dva dni pred stredajšou štvrťročnou výsledkovou správou. Úprava prichádza zhruba šesť mesiacov po tom, čo OpenAI formalizovalo svoju premenu na ziskovú spoločnosť, v ktorej Microsoft drží 27 % podiel.
Čo sa v novej dohode mení
Pôvodná dohoda dávala Microsoftu exkluzívny prístup k duševnému vlastníctvu a modelom OpenAI až do momentu, keď spoločnosť dosiahne všeobecnú umelú inteligenciu (AGI). Nová dohoda túto klauzulu odstraňuje a umožňuje OpenAI distribuovať svoje modely cez konkurenčných cloudových poskytovateľov vrátane Amazon Web Services. Azure zostane primárnou cloudovou platformou OpenAI a bude mať naďalej ako prvý prístup k jej najnovším produktom.
Zmena podmienok zdieľania tržieb
Microsoft už nebude OpenAI vyplácať podiel z tržieb. OpenAI však musí naďalej posielať Microsoftu platby zo zdieľania tržieb až do roku 2030. Toto usporiadanie zachováva finančnú väzbu medzi oboma firmami, no zároveň uvoľňuje operatívnu exkluzivitu, ktorá doteraz partnerstvo definovala.
Tlak na akcie Microsoftu pred výsledkami
Akcie Microsoftu za posledných šesť mesiacov stratili zhruba 20 %, zatiaľ čo cloudoví rivali Amazon (AMZN) a Alphabet (GOOG) posilnili o 17 %, respektíve 30 %. Časť slabosti odzrkadľuje kapacitné obmedzenia: minulý kvartál Microsoft uviedol, že tržby Azure vzrástli o 38 %, ale s dostatočnou kapacitou datacentier by rástli o 40 %. Stredajšie číslo rastu Azure bude pre investorov kľúčové.
Hrozba „SaaS-pocalypse"
Okrem dohody s OpenAI tradičné softvérové firmy čelia obavám, že AI laboratóriá ako OpenAI a Anthropic môžu vstúpiť priamo do podnikového softvéru a ukrojiť etablovaným hráčom časť tržieb. Táto obava sektor výrazne zaťažila: Salesforce (CRM) aj ServiceNow (NOW) sú od začiatku roka dolu o 31 %, Thomson Reuters (TRI) stratil viac než 40 %. Pre Microsoft sa riziko týka aj kľúčových produktov, ako je Office 365.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Najbližším katalyzátorom je stredajšia štvrťročná výsledková správa Microsoftu, v ktorej bude pozornosť na raste Azure, komentári k investíciám do AI a akomkoľvek výhľade k vzťahu s OpenAI. Investori budú tiež sledovať, ako rýchlo OpenAI rozšíri distribúciu na konkurenčné cloudy a či sa sektor podnikového softvéru stabilizuje uprostred obáv zo „SaaS-pocalypse". Ďalšie detaily k mechanike zdieľania tržieb až do roku 2030 by mohli výrazne pretvoriť dlhodobú AI ekonomiku Microsoftu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.