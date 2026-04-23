Microsoft spúšťa prvý dobrovoľný program odchodu do dôchodku pre časť zamestnancov v USA

Microsoft zavádza jednorazový program dobrovoľného odchodu do dôchodku pre malú časť svojej americkej pracovnej sily, čo je prvá takáto ponuka v 51-ročnej histórii spoločnosti. Program sa vzťahuje na zamestnancov na úrovni senior director a nižšej, ktorých súčet veku a odpracovaných rokov dosahuje aspoň 70, zatiaľ čo zamestnanci v predajných motivačných plánoch sú z neho vylúčení. Krok prichádza v čase, keď Microsoft ďalej tlačí na nákladovú disciplínu a zároveň pokračuje vo vysokých investíciách do AI infraštruktúry.
Čo program zahŕňa
Šéfka HR Microsoftu Amy Coleman v memorande, ktoré videl server The Verge, uviedla, že ponuka je určená dlhoročným zamestnancom, ktorí zvažujú svoju ďalšiu životnú etapu. Reuters uviedol, že jednorazový program odchodu do dôchodku bude prvým dobrovoľným zamestnaneckým buyoutom v histórii Microsoftu, zatiaľ čo The Verge napísal, že firma plán opísala ako ponuku so „štedrou podporou spoločnosti“.
Rovnaké memorandum zároveň opísalo zmeny v ročnom systéme odmeňovania Microsoftu. Spoločnosť zjednodušuje úrovne odmien a už nebude od manažérov vyžadovať, aby akciové odmeny priamo viazali na peňažné bonusy, čím im dáva väčšiu flexibilitu pri odmeňovaní vysokého výkonu.
Prečo je to dôležité
Oznámenie zapadá do širších signálov, že Microsoft pred koncom svojho fiškálneho roka v júni ďalej sprísňuje kontrolu nákladov. Reuters už v marci uviedol, že firma pozastavila nábor vo veľkých cloudových divíziách a v severoamerických predajných tímoch, keď sa snažila znižovať náklady a podporovať marže pri súčasne vysokých výdavkoch na AI.
Trhy teraz budú sledovať, či ponuka odchodu do dôchodku zostane obmedzeným jednorazovým krokom, alebo sa stane súčasťou širšej reštrukturalizácie pracovnej sily. Investori aj zamestnanci budú zároveň sledovať, či Microsoft spojí prísnejšiu kontrolu počtu zamestnancov s ďalšími zmenami v odmeňovaní a riadení výkonu v čase, keď investície do AI zostávajú vysoké.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
