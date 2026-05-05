Módny gigant odoláva búrke 👔

- Hugo Boss vykázal prevádzkový zisk 35 miliónov EUR, čím prekonal očakávania analytikov vo výške 30 miliónov EUR.
- Akcie spoločnosti po výsledkoch vzrástli takmer o 5 %, hoci medziročne zisk výrazne klesol.
- Vojna na Blízkom východe znížila návštevnosť obchodov v regióne a negatívne ovplyvnila tržby približne o 1 %.
- Firma zatiaľ nevidí priamy dopad na dodávateľský reťazec a ťaží z toho, že približne 50 % materiálov získava z Európy.
Nemecká módna skupina Hugo Boss vykázala za prvý štvrťrok prevádzkový zisk nad očakávaniami analytikov, čo poslalo jej akcie takmer o 5 % vyššie. Hoci sa firma potýka so slabšou spotrebiteľskou náladou a negatívnymi dopadmi vojny na Blízkom východe, výsledky ukázali, že spoločnosť dokázala prekonať opatrné trhové očakávania. Pre investorov išlo o dôležitý signál, že značka si aj v náročnejšom prostredí udržiava určitú prevádzkovú odolnosť.
Zisk pred úrokmi a zdanením dosiahol v prvom štvrťroku 35 miliónov EUR, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval 61 miliónov EUR. Medziročne tak došlo k výraznému poklesu profitability, čo odráža zložitejšie trhové podmienky, slabší spotrebiteľský dopyt a dopady geopolitického napätia. Výsledok však prekonal priemerný odhad analytikov, ktorí podľa firemného prieskumu očakávali iba 30 miliónov EUR. Práve tento rozdiel pomohol zlepšiť náladu investorov a podporil rast akcií.
Generálny riaditeľ Daniel Grieder uviedol, že spoločnosť vstúpila do roka s jasným plánom po úspešnom závere roka 2025, avšak trhové prostredie sa počas prvého štvrťroka zhoršilo v dôsledku vývoja na Blízkom východe. Konflikt v regióne mal podľa firmy citeľný dopad najmä na návštevnosť obchodov, ktorá od marca výrazne oslabila. Hugo Boss zároveň uviedol, že utlmená globálna spotrebiteľská nálada mala negatívny dopad na skupinové tržby približne o 1 %.
Pozitívne výsledky hodnotila aj Deutsche Bank, ktorá ich označila za solídny začiatok roka. Podľa banky by zverejnené čísla mali investorov upokojiť, pretože ukazujú, že pokles zisku nebol taký výrazný, ako sa trh obával. To je dôležité najmä v situácii, keď módny a luxusný segment čelí slabšiemu dopytu, opatrnejším spotrebiteľom a rastúcej neistote na kľúčových trhoch.
Vojna na Blízkom východe priniesla širšie negatívne dopady na globálne trhy. Rast cien ropy a obavy z inflácie opäť zvýšili nervozitu investorov, zatiaľ čo uzavretie dôležitého Hormuzského prielivu posilnilo obavy z narušenia svetového obchodu. Pre Hugo Boss je región významný predovšetkým z pohľadu kamenných predajní a prémiovej spotreby, pretože zákaznícky pohyb v obchodoch je v čase geopolitického napätia citlivý na bezpečnostnú aj ekonomickú neistotu.
Finančný riaditeľ Yves Müller však uviedol, že spoločnosť zatiaľ nezaznamenala žiadny priamy dopad vojny na dodávateľský reťazec. Náklady na dopravu by podľa neho mali zostať v roku 2026 zvládnuteľné, hoci pripustil, že dopady sa môžu postupne prejaviť v závislosti od dĺžky konfliktu. Výhodou firmy je podľa vedenia skutočnosť, že približne 50 % materiálov pochádza z Európy, čo poskytuje väčšiu flexibilitu a znižuje závislosť od vzdialenejších dodávateľských trás.
Ďalším neistým bodom zostávajú americké dovozné clá a proces prípadných refundácií po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA z 20. februára, ktoré časť ciel zrušilo. Müller uviedol, že je zatiaľ príliš skoro na konkrétny komentár, pretože stále nie je jasné, akým spôsobom budú dovozcom preplatky vrátené. Hugo Boss podľa neho usiluje o to, aby získal späť peniaze, ktoré boli preplatené na clách, avšak firma nezverejnila konkrétnu sumu, o ktorú bude žiadať.
Celkovo výsledky Hugo Boss ukazujú zmiešaný obraz. Na jednej strane firma čelí výraznému medziročnému poklesu zisku, slabšej spotrebiteľskej nálade a geopolitickým rizikám, ktoré negatívne ovplyvňujú prevádzku na Blízkom východe. Na druhej strane však dokázala prekonať očakávania trhu, udržať dodávateľský reťazec stabilný a presvedčiť investorov, že jej prevádzková situácia je zatiaľ pod kontrolou. Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od dĺžky konfliktu, vývoja spotrebiteľského dopytu a prípadného dopadu vyšších nákladov na dopravu.
Graf BOSS.DE (H1)
Cena akcií Hugo Boss sa po prudkom výstrele nahor rýchlo vrátila späť a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 35,37 EUR. Cena sa teraz nachádza výrazne pod EMA 50 na hodnote 36,24 EUR aj pod SMA 100 na úrovni 36,77 EUR, čo potvrdzuje krátkodobo negatívne technické nastavenie. Z pohľadu štruktúry trhu je dôležité, že akcie po krátkom prieraze smerom nahor nedokázali udržať zisky a vytvorili prudký návrat späť k oblasti predchádzajúcich miním. Takýto vývoj často ukazuje na slabú dôveru kupujúcich a rýchle vyberanie ziskov. Najbližšia podpora sa nachádza okolo 35,00 až 35,37 EUR, kde cena aktuálne testuje spodnú časť posledného obchodného pásma. Ak by táto oblasť nevydržala, mohol by sa otvoriť priestor na pokles smerom k 34,98 EUR a prípadne aj k nižším úrovniam.
Pre návrat pozitívnejšieho scenára by akcie museli najprv získať späť oblasť 36,20 EUR, kde sa nachádza EMA 50, a následne preraziť nad 36,77 EUR, teda SMA 100. Až udržanie ceny nad týmito kĺzavými priemermi by naznačilo, že sa kupujúci vracajú na trh výraznejšie. Ďalšia rezistencia by sa potom nachádzala v pásme 37,00 až 37,50 EUR, kde sa predchádzajúci rast zastavil a trh tu opäť narazil na zvýšený predajný tlak.
Zdroj: xStation5
