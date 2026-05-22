Ropný gigant ide do súdnej vojny s klimatickými aktivistami ⚖️ Hrozia mu tvrdé emisné škrty 🔥

- Milieudefensie požaduje, aby Shell znížil emisie CO₂ do roku 2030 o 45 % oproti roku 2019.
- Pôvodný prelomový rozsudok z roku 2021 bol v roku 2024 odvolacím súdom zrušený.
- Kľúčovým bodom sporu sú nepriame emisie zákazníkov, ktoré tvoria približne 90 % emisií Shellu.
- Formálne rozhodnutie Najvyššieho súdu sa očakáva na začiatku roka 2027.
Spoločnosť Shell Plc sa chystá na ďalšiu dôležitú fázu dlhoročného súdneho sporu s klimatickými aktivistami v Holandsku. Organizácia Milieudefensie, holandská pobočka Friends of the Earth, sa bude snažiť presvedčiť tamojší Najvyšší súd, že Shell má právnu povinnosť znížiť svoje emisie CO₂ do roku 2030 o 45 % oproti úrovniam z roku 2019. Cieľom aktivistov je udržať firmu na ceste k jej vlastnému záväzku dosiahnuť čistú nulu do roku 2050.
Shell s týmto výkladom nesúhlasí. Spoločnosť tvrdí, že konkrétne limity pre firmy majú stanovovať zákonodarcovia, nie súdy. Podľa Shellu by súdne nariadenie samo osebe neznížilo celkový dopyt zákazníkov po benzíne, nafte alebo plyne. Spotrebitelia by totiž mohli prejsť k iným dodávateľom. Firma zároveň dlhodobo upozorňuje na otázky energetickej bezpečnosti, dostupnosti energií a stability dodávok.
Spor je významný tým, že testuje hranice toho, kam až môže justícia zájsť pri presadzovaní klimatickej zodpovednosti voči jednotlivým spoločnostiam. V roku 2021 holandský súd v prelomovom rozhodnutí nariadil Shellu znížiť emisie práve o 45 %. Rozsudok bol považovaný za zásadný precedens pre celý fosílny priemysel. Po prvýkrát totiž prinútil veľkú ropnú a plynárenskú spoločnosť niesť zodpovednosť nielen za emisie z vlastnej prevádzky, ale aj za nepriame emisie vznikajúce pri používaní jej produktov zákazníkmi.
Práve tieto nepriame emisie predstavujú v prípade Shellu prevažnú väčšinu uhlíkovej stopy. Podľa uvedených informácií tvoria približne 90 % celkových emisií spoločnosti. To je pre celý prípad kľúčové. Otázka zodpovednosti za emisie zákazníkov totiž patrí k najspornejším bodom klimatických žalôb proti energetickým firmám.
Shell však v roku 2024 uspel na odvolacom súde, ktorý pôvodný verdikt zrušil. Súd síce uznal, že spoločnosť má povinnosť svoje emisie znižovať, nedokázal však určiť presné percento, ktoré by malo byť právne vymáhateľné. Pre Shell išlo o dôležité víťazstvo, pretože odstránilo konkrétny záväzok, ktorý mohol výrazne zasiahnuť do stratégie spoločnosti.
Milieudefensie tento záver odmieta. Podľa aktivistov je povinnosť znižovať emisie bez konkrétneho cieľa príliš vágna a fakticky málo účinná. Preto organizácia posunula prípad až na Najvyšší súd. Jej zástupcovia veria, že existuje pevný právny základ pre súdny zásah. Zároveň argumentujú, že éra dobrovoľných a nezáväzných klimatických sľubov sa končí.
Rozhodovanie Najvyššieho súdu bude mať obmedzený právny rámec. Súd nebude posudzovať nové dôkazy ani nové skutočnosti. Zameria sa na to, či bolo právo správne aplikované a či boli skutkové závery odvolacieho súdu dostatočne jasne a zrozumiteľne vysvetlené. Poradné stanovisko sa očakáva ešte tento rok, zatiaľ čo formálne rozhodnutie by malo prísť na začiatku roka 2027.
Výsledok môže mať dosah ďaleko za hranice Holandska. Ak by aktivisti uspeli, mohol by vzniknúť silný signál pre ďalšie klimatické žaloby proti veľkým energetickým spoločnostiam v Európe. Podobné spory sa už objavujú aj inde, napríklad proti spoločnostiam RWE alebo TotalEnergies. Naopak víťazstvo Shellu by posilnilo argument, že konkrétne klimatické pravidlá majú určovať primárne vlády a parlamenty, nie súdy.
Pre investorov ide o dôležitý právny aj strategický moment. Shell sa nachádza medzi tlakom na dekarbonizáciu, očakávaniami akcionárov, dopytom po fosílnych palivách a rastúcou debatou o energetickej bezpečnosti. Prísny súdny verdikt by mohol zvýšiť regulatornú neistotu a ovplyvniť kapitálové výdavky spoločnosti. Potvrdenie predchádzajúceho odvolacieho rozhodnutia by naopak firme poskytlo väčší priestor pre vlastné tempo transformácie.
