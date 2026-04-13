Najhorúcejšia akcia trhu? Intel pridal 100 miliárd dolárov ⚡

- Akcie Intelu za 8 dní vzrástli o 51 %
- Trhová hodnota firmy sa zvýšila o viac než 100 miliárd dolárov
- Rast podporili nové dohody s Googlom a projekt Terafab
- Napriek tomu zostáva titul podľa časti trhu veľmi drahý a rizikový
Akcie spoločnosti Intel sa v apríli stali jedným z najvýraznejších titulov na trhu. Počas ôsmych obchodných seáns vzrástli o 51 %, čo firme prinieslo viac než 100 miliárd dolárov trhovej hodnoty navyše. Pre investorov je to silný signál, že trh začína opäť veriť v možný obrat po rokoch slabšej výkonnosti.
Za prudkým rastom stojí séria pozitívnych správ. Intel najskôr oznámil, že za 14,2 miliardy dolárov odkúpi späť polovicu svojho závodu v Írsku od spoločnosti Apollo Global Management. Tento krok trh vyhodnotil ako dôkaz, že firma už nerieši iba prežitie, ale opäť prechádza do expanzívnej fázy.
Ďalší impulz priniesla správa o zapojení Intelu do projektu Terafab, ktorý má vyvíjať čipy pre spoločnosti Tesla, SpaceX a xAI. Následne prišla aj dohoda s Googlom, ktorý plánuje využívať budúce generácie procesorov Xeon vo svojich dátových centrách. Práve táto kombinácia strategických partnerstiev pomohla ešte viac posilniť optimizmus investorov.
Od začiatku roka tak akcie Intelu posilnili už o 69 %, navyše po minuloročnom raste o 84 %. Napriek tomu zostáva časť analytikov opatrná. Akcie sú stále približne 8,9 % pod maximom z roku 2020, zatiaľ čo index S&P 500 odvtedy pridal viac než 100 %. Zároveň sa titul obchoduje s veľmi vysokým ocenením, keď pomer ceny k očakávaným ziskom na najbližších 12 mesiacov presiahol 90-násobok, čo je historicky mimoriadne vysoká úroveň.
Skepsu podporuje aj fakt, že medzi analytikmi zatiaľ nepanuje jednoznačný konsenzus. Z 52 analytikov, ktorí sledujú Intel, iba 10 odporúča akciu na nákup, zatiaľ čo 6 má na titul predajné odporúčanie. Trh síce začína staviť na obrat, no zároveň rastie riziko, že akcie už v krátkodobom horizonte vybehli príliš vysoko.
Výhlaď na ďalšie roky však zostáva zaujímavý. Tento rok sa ešte očakáva strata okolo 17 centov na akciu, avšak v roku 2027 by sa mal Intel opäť dostať do zisku a do roku 2029 by mohol zarábať viac než 2 doláre na akciu. Práve tieto očakávania vysvetľujú, prečo niektorí investori veria, že Intel má stále priestor príjemne prekvapiť.
Graf INTC.US (D1)
Akcie Intelu prudko posilnili a aktuálne sa obchodujú okolo 62,86 USD, čo predstavuje nový výrazný rastový impulz. Cena sa nachádza jasne nad kĺzavými priemermi EMA 50 na úrovni 47,24 USD aj SMA 100 na 43,86 USD, čo potvrdzuje silne býčí trend. RSI sa dostal na hodnotu 70,7, teda do pásma prekúpenosti. To síce potvrdzuje silu aktuálneho trendu, zároveň však upozorňuje na možnosť krátkodobého vydýchnutia alebo technickej korekcie po takom rýchlom raste.
Z technického pohľadu je dôležité sledovať, či sa akcie udržia nad psychologickou oblasťou 60 USD. Ak áno, trh môže po prípadnej krátkej konsolidácii pokračovať vyššie. Naopak pri výbere ziskov by prvá zaujímavejšia podpora mohla ležať v pásme okolo 55 až 51 USD, kde sa nachádzali predchádzajúce lokálne vrcholy. Celkovo graf Intelu pôsobí veľmi silno, no po tak prudkej rally rastie riziko, že trh krátkodobo časť ziskov odovzdá.
Zdroj: xStation5
