Najväčší potravinársky koncern sveta ukázal silu napriek kríze 💪

- Organické tržby spoločnosti Nestlé vzrástli o 3,5 %, najmä vďaka segmentom kávy a snackov.
- Dopad recallu dosiahol 200 miliónov CHF, no firma očakáva zotavenie do konca roka.
- Nestlé pokračuje v reštrukturalizácii a predáva menej výkonné aktíva.
- Vedenie potvrdilo celoročný výhlaď a naďalej stavia na úspory aj zjednodušenie biznisu.
Spoločnosť Nestlé v prvom štvrťroku potvrdila, že aj napriek výrazným problémom okolo sťahovania dojčenskej výživy dokáže udržať solídne tempo rastu. Organické tržby medziročne vzrástli o 3,5 %, čo prekonalo očakávania analytikov. Hlavným ťahúňom boli predovšetkým segmenty kávy a sladkostí, ktoré pomohli zmierniť negatívny dopad najväčšieho sťahovania výrobkov v histórii firmy.
Významnou záťažou boli náklady spojené s kompenzáciami zákazníkom a výpadkami dostupnosti produktov. Tie v prvom štvrťroku dosiahli 200 miliónov CHF, pričom približne polovica tejto sumy súvisela so slabším dopytom. Vedenie firmy však uviedlo, že situácia sa rýchlo stabilizuje a dostupnosť výrobkov sa už vrátila do normálu. Nestlé zároveň očakáva, že plné zotavenie príde do konca tohto roka.
Nový generálny riaditeľ Philipp Navratil, ktorý je vo funkcii len niekoľko mesiacov, medzitým pokračuje v rozsiahlej reštrukturalizácii. Firma po novom funguje v štyroch hlavných divíziách a sústreďuje sa na kľúčové oblasti, ako sú káva, krmivá pre zvieratá, výživa a potraviny so snackmi. Cieľom je obmedziť menej výkonné časti portfólia, zjednodušiť fungovanie skupiny a viac sa oprieť o najsilnejšie značky.
Súčasťou tejto stratégie sú aj predaje vybraných aktív. Nestlé potvrdilo, že predáva sieť Blue Bottle Coffee, a zároveň rokuje o partneroch pre divíziu vody a nápojov aj o možnom predaji problematického vitamínového biznisu. Popri tom pokračuje aj tlak na efektivitu, vrátane plánu na zrušenie 16 000 pracovných miest. Firma napriek tomu potvrdila svoj celoročný výhlaď, čo naznačuje, že vedenie zatiaľ verí v stabilizáciu výsledkov aj dôvery investorov.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie spoločnosti Nestlé sa aktuálne obchodujú okolo 75,66 CHF a technický obraz sa v posledných dňoch zhoršil. Cena klesla pod oba kľúčové kĺzavé priemery, teda pod EMA 50 na 78,19 CHF aj SMA 100 na 78,00 CHF, čo ukazuje na prevahu predajcov a slabnúci strednodobý trend. Po predchádzajúcej konsolidácii v pásme okolo 78 až 79 CHF prišiel výraznejší pokles, ktorý poslal titul späť k dôležitej podpornej oblasti pri 75,7 CHF. RSI sa nachádza na hodnote 40,6, čo signalizuje oslabené momentum, no zatiaľ nie prepredaný stav. To znamená, že priestor na ďalší pokles stále existuje.
Z technického pohľadu bude teraz kľúčové, či si Nestlé udrží oblasť okolo 75,66 CHF. Ak by táto podpora nevydržala, trh by mohol zamieriť k nižším úrovniam v pásme okolo 74 až 72,7 CHF, kde sa nachádzali predchádzajúce reakčné minimá. Naopak na zlepšenie výhľaďu by bolo potrebné vrátiť sa späť nad 78 CHF, čím by sa aspoň čiastočne obnovila dôvera kupujúcich. Zatiaľ však graf pôsobí skôr negatívne a krátkodobá prevaha zostáva na strane medveďov.
Zdroj: xStation5
