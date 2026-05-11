Najväčšie IPO roka? Cerebras zvyšuje cenu IPO pre masívny dopyt 🚀

- Cerebras zvažuje zvýšenie cenového rozpätia IPO na 150–160 USD za akciu.
- Firma by pri hornej hranici mohla získať až 4,8 miliardy USD.
- Dopyt po akciách údajne prevyšuje ponuku viac než 20-krát.
- Cerebras ťaží z boomu AI infraštruktúry a záujmu o špecializované čipy pre inference.
- Cerebras zvažuje zvýšenie cenového rozpätia IPO na 150–160 USD za akciu.
- Firma by pri hornej hranici mohla získať až 4,8 miliardy USD.
- Dopyt po akciách údajne prevyšuje ponuku viac než 20-krát.
- Cerebras ťaží z boomu AI infraštruktúry a záujmu o špecializované čipy pre inference.
Spoločnosť Cerebras Systems sa podľa informácií agentúry Reuters chystá navýšiť cenové rozpätie aj veľkosť svojej plánovanej primárnej verejnej ponuky akcií. Dôvodom je mimoriadne silný dopyt investorov po akciách výrobcu čipov zameraných na umelú inteligenciu. Firma údajne zvažuje nové cenové rozpätie 150–160 USD za akciu, zatiaľ čo pôvodne ponúkala akcie v pásme 115–125 USD. Zároveň by mala zvýšiť počet ponúkaných akcií z 28 miliónov na 30 miliónov.
Ak by sa emisia uskutočnila na hornej hranici nového rozpätia, Cerebras by mohol získať približne 4,8 miliardy USD. To by znamenalo výrazný nárast oproti pôvodným podmienkam, podľa ktorých mala spoločnosť získať približne 3,5 miliardy USD. Finálne podmienky sa však môžu pred stanovením ceny ešte zmeniť. Samotné ocenenie tak odráža nielen záujem o konkrétnu firmu, ale aj širšiu eufóriu okolo AI infraštruktúry a špecializovaných polovodičov.
Dopyt po IPO je podľa zdrojov mimoriadny. Objednávky investorov údajne presahujú dostupný počet akcií viac než 20-krát, čo ukazuje na veľmi silný apetít trhu po firmách spojených s umelou inteligenciou. Cerebras má cenu ponuky stanoviť 13. mája a práve rastúci záujem investorov teraz firme umožňuje agresívnejšie nastaviť podmienky emisie.
Cerebras sídli v kalifornskom Sunnyvale a vyrába špecializované čipy na prevádzku pokročilých modelov umelej inteligencie. Firma pôsobí na trhu, ktorému dominuje Nvidia, ale snaží sa odlíšiť zameraním na oblasť inference. Ide o výpočty, ktoré umožňujú AI modelom odpovedať na otázky používateľov. Práve táto časť trhu naberá na význame, pretože technologické spoločnosti sa čoraz viac presúvajú od samotného trénovania modelov k ich masovému nasadeniu v praxi.
Podľa zdrojov Cerebras ťaží z toho, že laboratóriá a veľkí hráči v oblasti AI čoraz viac hľadajú výkonné procesory vhodné na prevádzku hotových modelov. Zatiaľ čo grafické čipy, na ktorých vyrástol súčasný AI boom, sa dlhodobo využívajú najmä pri trénovaní modelov, Cerebras stavia svoju investičnú atraktivitu na tom, že jeho technológia má byť vhodnejšia na rýchle spracovanie otázok a odpovedí v reálnej prevádzke. To môže byť dôležitá výhoda v čase, keď sa AI aplikácie stávajú súčasťou bežných produktov a služieb.
Plánované IPO je už druhým pokusom Cerebrasu vstúpiť na burzu. Spoločnosť pôvodne podala žiadosť o vstup na trh v roku 2024, ale neskôr plán stiahla. Dôvodom boli okrem iného otázky okolo partnerstva s G42, spoločnosťou zo Spojených arabských emirátov, ktorá v prvej polovici roka 2024 zabezpečovala viac než 80 % tržieb Cerebrasu. Toto partnerstvo vyvolalo preskúmanie zo strany Výboru pre zahraničné investície v Spojených štátoch, ktorý sa zaoberá vplyvom transakcií na národnú bezpečnosť. Dohoda však bola napokon schválená.
Odvtedy Cerebras posilnil svoju pozíciu vďaka získaniu významných zákazníkov. Medzi klientov spoločnosti majú patriť Amazon a OpenAI, teda dvaja z najväčších budovateľov AI infraštruktúry na svete. Práve tieto mená môžu investorom dodávať väčšiu dôveru v budúci dopyt po čipoch Cerebrasu a zároveň znižovať obavy z prílišnej závislosti od jediného partnera.
Ak sa IPO uskutoční podľa očakávaní, mohlo by ísť o najväčšiu globálnu primárnu verejnú ponuku akcií tohto roka. Emisiu povedú Morgan Stanley, Citigroup, Barclays a UBS Group. Akcie Cerebras by sa mali obchodovať na trhu Nasdaq Global Select Market pod tickerom CBRS.
Z pohľadu investorov predstavuje Cerebras veľmi atraktívnu, ale zároveň rizikovú stávku na pokračovanie AI boomu. Silný dopyt po IPO ukazuje, že trh má o výrobcov špecializovaných čipov obrovský záujem. Zároveň však bude kľúčové, či firma dokáže pretaviť technologický príbeh do stabilných tržieb, širšej zákazníckej základne a dlhodobej konkurencieschopnosti voči dominantnej Nvidii.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Africký cloudový sen Microsoftu sa zadrháva ⚠️
Výsledky CoreWeave: Expanzia bez zisku a bez smeru
SAP: Dočasný výpredaj, alebo trvalá zľava?
Nečakaní príjemcovia AI boomu: Caterpillar
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.