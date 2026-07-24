Obrovské stávky na umelú inteligenciu desia investorov. Technologickí giganti prišli o 797 miliárd dolárov 🚨

Technologické akcie včera zaznamenali jeden z najslabších dní tohto roka. Skupina Magnificent 7, ktorá zahŕňa spoločnosti Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta a Tesla, počas jediného obchodného dňa prišla približne o 797 miliárd USD trhovej hodnoty. Išlo o najväčší jednodenný prepad od výpredajov po oznámení colných opatrení v apríli 2025.
Hlavným spúšťačom včerajšieho výpredaja boli výsledky spoločností Alphabet a Tesla, ktoré medzi investormi opäť otvorili otázku, či rekordné investície do umelej inteligencie prinesú zodpovedajúcu návratnosť.
Najväčšie straty utrpel Alphabet, ktorý od svojho historického maxima odpísal takmer 900 miliárd USD trhovej hodnoty. Výrazne oslabila aj Tesla, ktorej akcie zaznamenali najhorší jednodenný prepad od marca 2025. Pod tlak sa dostali aj ďalšie spoločnosti výrazne investujúce do AI vrátane Amazonu, Microsoftu a Mety. Ich hospodárske výsledky budú investori sledovať už budúci týždeň.
Dôležitým faktorom je aj zmena nálady na trhu. Ešte pred niekoľkými mesiacmi investori rekordné výdavky na dátové centrá a AI infraštruktúru vítali ako cestu k budúcemu rastu. Teraz sa však čoraz častejšie pýtajú, kedy sa tieto investície začnú premietať do vyšších ziskov a peňažných tokov. Napríklad Alphabet sa v druhom štvrťroku pre vysoké investície prvýkrát vo svojej histórii ako verejne obchodovaná spoločnosť dostal do záporného voľného cash flow.
Negatívny sentiment navyše podporilo zhoršujúce sa geopolitické prostredie. Rastúce ceny ropy v súvislosti s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe zvyšujú obavy z vyššej inflácie a spomaľovania ekonomiky. To zasahuje najmä rastové technologické spoločnosti s vysokým ocenením.
Graf Magnificent 7
Zdroj: Bloomberg
Graf ukazuje, že najväčšiu jednodennú stratu trhovej kapitalizácie zaznamenal Alphabet, ktorý počas jediného dňa odpísal približne 300 miliárd USD. Výrazný prepad utrpela aj Tesla, ktorej hodnota klesla približne o 150 miliárd USD, zatiaľ čo Amazon prišiel približne o 130 miliárd USD. Oslabili aj Microsoft, Nvidia a Meta, zatiaľ čo Apple zaznamenal z celej skupiny najmenší pokles.
Modré stĺpce zároveň ukazujú, ako ďaleko sa jednotlivé spoločnosti nachádzajú od svojich historických maxím. Najväčšiu stratu opäť eviduje Alphabet, ktorý od vrcholu stratil takmer 900 miliárd USD trhovej hodnoty. Výrazne pod rekordnými úrovňami zostávajú aj Amazon, Tesla a Microsoft. To naznačuje, že investori začínajú prehodnocovať ocenenie spoločností, ktorých rast v posledných rokoch podporovali najmä očakávania spojené s rozvojom umelej inteligencie.
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