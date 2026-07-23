Tržby Texas Instruments: Rast bez hotovosti

Spoločnosť Texas Instruments zverejnila výsledky, ktoré výrazne prekonali očakávania, a zároveň predstavila silný výhlaď na budúci štvrťrok. Investori však nereagovali príliš nadšene. Akcie výrobcu polovodičov pri otvorení trhu oslabili približne o 5 %.
Ak problémom nie je tempo ani rozsah rastu, čo vytvára tlak na ocenenie spoločnosti?
Kľúčové čísla
- Tržby v 2. štvrťroku 2026 dosiahli 5,46 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 23 %.
- EPS dosiahol 2,14 USD, takmer o 9 % nad predchádzajúcim konsenzom.
- Hrubá marža vzrástla na 61,4 %, zatiaľ čo prevádzková marža dosiahla 42,3 %.
- Prevádzkový zisk medziročne vzrástol o 48 %, teda takmer dvakrát rýchlejšie ako tržby.
Výsledky poukazujú na rastúcu prevádzkovú páku vďaka vyššiemu využitiu výrobných kapacít a oživeniu dopytu po analógových integrovaných obvodoch.
Oživenie sa prejavilo vo väčšine kľúčových segmentov:
- Tržby od priemyselných zákazníkov vzrástli približne o 30 % medziročne.
- Segment dátových centier zdvojnásobil tržby.
- Automobilový segment rástol tempom v nižších desiatkach percent.
Výsledky tak potvrdzujú, že zlepšenie nie je obmedzené iba na investičný boom spojený s AI.
Výhlaď
Ďalším pozitívnym signálom je výhlaď na 3. štvrťrok. Vedenie spoločnosti Texas Instruments očakáva tržby okolo 6 miliárd USD a zisk na akciu vo výške 2,50 USD.
To predstavuje približne o 5 % vyššie tržby a o 12 % vyšší zisk na akciu oproti predchádzajúcim očakávaniam trhu.
Čo sa pokazilo?
Spoločnosť Texas Instruments vstupovala do výsledkovej sezóny po tom, čo jej akcie od začiatku roka vzrástli takmer o 70 %. Pri takom vysokom ocenení investori očakávali nielen lepšie výsledky, ale aj výrazné zlepšenie voľného cash flow.
Silnejší dopyt však môže spoločnosť motivovať pokračovať vo vysokých investíciách do výstavby nových výrobných závodov (fabs), čo obmedzuje rýchlejší rast voľného cash flow.
Vykázané voľné cash flow za posledných 12 mesiacov dosiahlo približne 6,53 miliardy USD, zahŕňalo však približne 1,61 miliardy USD výhod súvisiacich so zákonom CHIPS Act. Po ich vylúčení klesá voľné cash flow približne na 4,92 miliardy USD, teda „iba“ na 25,3 % tržieb.
Výsledky posilňujú argument pre široké oživenie trhu s analógovými polovodičmi. Trh však nie je pripravený platiť také vysoké ocenenie za spoločnosť, ktorá nevytvára dostatok hotovosti.
Texas Instruments zostáva prevádzkovo silnou spoločnosťou. Po tohtoročnej rally akcií však trh potrebuje ďalší dôkaz, že sa lepšie výsledky premietnu aj do udržateľného rastu peňažných tokov.
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