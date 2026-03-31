Netflix zdraží predplatné v Spojených štátoch 🍿

Netflix po oznámení zdraženia svojho predplatného v Česku oznámil zdraženie aj v Spojených štátoch. Zdraženie by sa malo dotknúť všetkých typov predplatného.
Základná verzia v Česku zdražie z 239 korún (9,56 eura) na 259 Kč (10,36 eura). Stredná verzia označovaná ako verzia Standard vzrastie z 309 Kč (12,36 eura) na 339 Kč (13,56 eura). Najdrahšie predplatné Premium sa zvýši z 379 Kč (15,16 eura) na 419 Kč mesačne (16,76 eura). Celkovo ide v Česku o navýšenie cien za predplatné približne o 10 %.
V Spojených štátoch je rozloženie tarifov trochu odlišné a funguje tam verzia s reklamou a bez reklamy. Tarif s reklamami bude teraz za 8,99 USD (cca 7,82 eura) mesačne oproti pôvodným 7,99 USD (6,95 eura). Štandardný tarif teraz vyjde na 19,99 USD (17,38 eura) mesačne oproti 17,99 USD (15,64 eura) a prémiový tarif po novom stojí 26,99 USD (23,47 eura) namiesto 24,99 USD (21,73 eura). V USA sa zvýšili aj ceny za ďalších členov, pričom pri tarife s reklamami teraz stojí pridanie ďalšieho používateľa mimo domácnosti 6,99 USD (6,08 eura) namiesto 5,99 USD (5,21 eura) a verzia bez reklám stojí 9,99 USD (8,69 eura) namiesto 8,99 USD (7,82 eura) za každého. Predplatné v Spojených štátoch sa tak zvýši približne o 10 %.
Zdraženie prichádza v čase, keď Netflix výrazne investuje do obsahu, vrátane nových projektov v oblasti živých podujatí a video podcastov. Naposledy spoločnosť zvýšila ceny v Spojených štátoch v januári 2025. Vedenie Netflixu dlhodobo obhajuje zvyšovanie cien tým, že poukazuje na množstvo obsahu dostupného na platforme a na to, že výnosy z predplatného môže firma využiť na investície do nových projektov. Vo svojej januárovej správe o výsledkoch spoločnosť uviedla, že v roku 2026 plánuje investovať do obsahu 20 miliárd dolárov oproti 18 miliardám dolárov v roku 2025.
Graf NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation05
