Nezašiel dolár príliš ďaleko? Dnes test inflácie PCE 💵

Globálna nálada na trhoch sa prudko zlepšila po vynikajúcom výhľade technologického giganta Micron Technology, ktorý po slabšej prvej polovici týždňa opäť vrátil na finančné trhy optimizmus. Zároveň sledujeme ďalší pokles cien ropy na úrovne, ktoré sme naposledy videli bezprostredne na začiatku vojny medzi USA a Iránom. Vďaka Micronu zakončili futures na Nasdaq 100 včerajšiu seansu rastom o 1 % a dnes pozorujeme približne 5% nárasty na kórejskom KOSPI a japonskom Nikkei 225. Zmení lepšia nálada aj trendy na menovom trhu, kde sme doteraz sledovali silu amerického dolára? Prudký pokles cien energií a zlepšenie sentimentu by mali pôsobiť proti doláru, inflačné obavy sú však stále prítomné. Práve preto budú investori dnes venovať osobitnú pozornosť testu v podobe inflácie PCE. Odovzdá dolár svoje zisky?
Jastrabí Fed verzus kapitulácia cien ropy
Americký dolár v poslednom čase vykazuje výraznú silu spojenú so zmenou rétoriky Fed, ktorú odštartoval prvý prejav Kevina Warshe po rozhodnutí o výške úrokových sadzieb. V najvyššom bode trh plne započítaval dve zvýšenia sadzieb do polovice roka 2027, tieto očakávania však už čiastočne oslabili. Napriek tomu trh stále vidí značnú šancu na zvýšenie sadzieb už v septembri, čo sa zdá ako príliš agresívna prognóza. Inflácia je síce zvýšená, ale úrokové sadzby v USA nie sú blízko nuly ako v roku 2022. Po druhé, ropa zlacňuje, pričom práve ona nesie veľkú časť zodpovednosti za nedávny skok inflácie. Po tretie, Kevin Warsh možno nebude chcieť popudiť Trumpa, najmä pred novembrovými voľbami v polovici mandátu. Po štvrté, na konci roka má byť predložená správa špeciálne zriadených pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú zmenami vo fungovaní Federálneho rezervného systému.
Je teda možné, že trh svoju reakciu prehnal? EURUSD sa obchoduje výrazne pod 1,14, zatiaľ čo výnosy sa nenachádzajú na lokálnych maximách. Navyše ECB nekapituluje a uvádza, že súčasný pokles cien ropy automaticky neznamená pauzu v nastavovaní menovej politiky.
Test pravdy: Obľúbená miera inflácie Fedu
Konečným overením týchto očakávaní bude dnešný deň. Pred nami je kľúčový test v podobe zverejnenia májového indexu PCE, teda obľúbenej miery inflácie Fed. To sa však môže do konca roka zmeniť, ak Warsh vykoná kompletnú revíziu fungovania americkej centrálnej banky. Analytici očakávajú zrýchlenie ukazovateľa v mesačnom aj ročnom vyjadrení. Celková inflácia má vzrásť na 4,0 %, jadrová potom na 3,4 %. Výsledok zodpovedajúci prognózam alebo vyšší môže investorov utvrdiť v jastrabom vnímaní súčasnej politiky Fedu. Ak však dáta prekvapia nižším číslom, sila dolára môže byť výrazne spochybnená.
V prostredí silného dolára zostáva zlotý pod miernym tlakom a kopíruje hlavný menový pár EURUSD, ktorý sa stabilizoval v oblasti 1,1350. Na širšom trhu zaznieva jastrabí tón aj z ďalších ekonomík. V Japonsku jeden z jastrabích členov rady BoJ, Naoki Tamura, naznačil potrebu pravidelného zvyšovania úrokových sadzieb, čo má zastaviť ďalšie oslabovanie jenu voči doláru. Pár USDJPY sa nachádza mierne pod 162.
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