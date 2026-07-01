🚩 Nike klesá po tržbách – akcie padajú na 12-ročné minimum

Hoci Nike zverejnil výsledky za IV. kvartál fiškálneho roka 2026 lepšie, ako analytici očakávali, investori sa sústredili predovšetkým na to, čo spoločnosť povedala o budúcnosti. Vedenie priznalo, že proces obnovy značky prebieha pomalšie, ako sa predpokladalo, spotrebiteľské prostredie zostáva náročné a slabosť v Číne naďalej zaťažuje výsledky. V dôsledku toho akcie Nike po zverejnení správy v mimoborzovom obchodovaní klesali takmer o 3 %.
Najdôležitejšie informácie
- Tržby Nike dosiahli 11,0 mld. USD, čo predstavuje pokles o približne 1 % medziročne, výsledok však bol mierne lepší, ako trh očakával.
- Upravený zisk na akciu dosiahol 0,20 USD, čo je výrazne nad analytickým konsenzom na úrovni 0,13 USD.
- Vykazovaný EPS dosiahol 0,72 USD, bol však výrazne navýšený jednorazovým vplyvom súvisiacim s vrátením dovozných ciel.
- Spoločnosť očakáva ďalší pokles tržieb v prvej polovici fiškálneho roka 2027.
- Predaj v Číne klesol o 17 %, čím sa prehĺbil pokles z predchádzajúceho kvartálu.
- Akcie Nike od začiatku roka stratili približne 35 %.
Výsledky prekonali prognózy, no trh sa už pozerá ďalej
Na prvý pohľad správa Nike nevyzerá zle. Spoločnosť vykázala tržby vyššie, ako analytici očakávali, zlepšila rentabilitu a dosiahla výrazne vyšší čistý zisk ako rok predtým.
Najväčšie pozitívne prekvapenie sa týkalo marže a prevádzkových nákladov. Prevádzkový zisk vzrástol na približne 1,3 mld. USD, pričom čistý zisk dosiahol 1,1 mld. USD. Náklady na predaj klesli, čo čiastočne zlepšilo rentabilitu napriek nižším tržbám.
Investori však veľmi rýchlo presunuli pozornosť z historických výsledkov na prognózy vedenia. Práve tie sa ukázali ako najväčšie sklamanie.
Vedenie: obnova Nike potrvá dlhšie
Najdôležitejším odkazom z výsledkovej konferencie neboli čísla, ale tón vyjadrení generálneho riaditeľa Elliotta Hilla. CEO priznal, že proces obnovy firmy naďalej prebieha nerovnomerne a vyžaduje si oveľa viac času.
Podľa vedenia:
- zlepšenie predaja je badateľné len vo vybraných segmentoch,
- nové kolekcie sa teraz dostávajú do obchodov,
- obnova vzťahov s veľkoobchodníkmi je dlhoročný proces,
- plný efekt produktových zmien bude viditeľný až v nasledujúcich kvartáloch.
Hill avizoval uvedenie viac ako desiatok nových modelov obuvi, no zdôraznil, že je potrebný čas, aby sa premietli do trvalého rastu predaja.
Čína zostáva najväčším problémom Nike
Najväčším zdrojom obáv zostáva čínsky trh. Predaj v regióne Greater China klesol o 17 %, pričom v predchádzajúcom kvartáli bol pokles približne 10 %. Ide o jeden z najslabších výsledkov spomedzi všetkých regiónov pôsobenia spoločnosti.
Problémy Nike v Číne majú viacero príčin:
- slabší spotrebiteľský dopyt,
- strata trhového podielu v prospech domácich značiek,
- nadmerné zásoby u obchodných partnerov,
- menej atraktívna produktová ponuka v porovnaní s konkurenciou.
Čoraz silnejšie postavenie získavajú domáci výrobcovia, ako Anta Sports či Li Ning, ktorí efektívne využívajú rastúci spotrebiteľský patriotizmus a lepšie reagujú na miestne trendy. To je obzvlášť dôležité, keďže Čína sa podieľa na približne 15 % globálnych tržieb Nike a zostáva tretím najväčším trhom spoločnosti.
Spotrebiteľ zostáva opatrný
Znepokojujúce boli aj komentáre finančného riaditeľa Matthewa Frienda.
Podľa CFO: „Neočakávame, že sa podnikateľské prostredie v najbližších šiestich mesiacoch výrazne zlepší."
Vedenie spoločnosti sa domnieva, že spotrebitelia po celom svete zostávajú pod tlakom vysokých životných nákladov, pričom najväčší dopad je badateľný práve v segmente športového oblečenia a obuvi.
Ďalšou záťažou zostávajú:
- vyššie clá,
- geopolitická neistota,
- opatrnosť zákazníkov,
- nutnosť ďalšieho vypredávania starších kolekcií.
Objavujú sa však prvé známky zlepšenia
Napriek opatrným prognózam vedenie poukázalo aj na niekoľko pozitívnych signálov.
Najväčšie zlepšenie je v súčasnosti badateľné v Severnej Amerike.
Predaj v tomto regióne vzrástol o približne 3 % a Nike začína obnovovať vzťahy s obchodnými sieťami po predchádzajúcej stratégii silného zamerania na priamy predaj zákazníkovi (Direct-to-Consumer).
Spoločnosť zaznamenáva aj zlepšujúci sa dopyt po futbalových produktoch, podporovaný marketingom okolo tohtoročného svetového šampionátu a zrýchleným tempom uvádzania nových modelov.
Firma navyše očakáva mierne kladnú hrubú maržu už v prvom kvartáli nového fiškálneho roka.
Jednorazový efekt vylepšil výsledky
Na úrovni vykazovaného zisku bol badateľný aj významný vplyv jednorazových položiek. Nike vykázal takmer 986 mil. USD prínosu vyplývajúceho z očakávaného vrátenia predtým zaplatených dovozných ciel.
Práve preto vykazovaný zisk na akciu dosiahol 0,72 USD, kým výsledok očistený od jednorazových položiek dosiahol iba 0,20 USD.
Pre investorov to znamená, že skutočné zlepšenie prevádzkovej činnosti je oveľa miernejšie, ako naznačoval titulok správy.
Čo sledujú investori v súčasnosti?
Najbližšie kvartály sa budú sústreďovať okolo niekoľkých kľúčových faktorov:
- či sa predaj v Číne začne stabilizovať,
- tempo obnovy vzťahov s veľkoobchodnými partnermi,
- úspešnosť nových produktových uvedení,
- vplyv ciel a dovozných nákladov na marže,
- zlepšenie spotrebiteľského dopytu v USA a Európe.
Ak sa nové kolekcie ukážu ako úspešné a výsledky v Severnej Amerike si udržia kladnú dynamiku, investori môžu začať opäť oceňovať rastový potenciál spoločnosti. Zatiaľ však vedenie samo priznáva, že obnova Nike potrvá dlhšie, ako trh pred niekoľkými kvartálmi predpokladal. Nike sa v súčasnosti nachádza v prechodnej fáze. Prevádzkové základy sa začínajú postupne zlepšovať, čo dokladajú lepšia rentabilita, rast predaja v Severnej Amerike a prvé efekty novej produktovej stratégie. Spoločnosť sa zároveň naďalej potýka s výraznými výzvami – predovšetkým so slabosťou čínskeho trhu, opatrnosťou spotrebiteľov a nákladovým tlakom. V najbližších kvartáloch budú mať väčší význam ako jednotlivé finančné výsledky signály potvrdzujúce, že proces obnovy skutočne naberá tempo.
Akcie a ocenenie Nike (NKE.US)
Akcie Nike sa obchodujú na úrovniach nevidených od roku 2014 a od vrcholov klesli takmer o 80 % – kotácie v mimoborzovom obchodovaní naznačujú možné otvorenie pod 40 USD za akciu – čo je asi 50 % pod 200-denným kĺzavým priemerom na týždennom intervale. Pokles má absolútne historický rozmer.
Zdroj: xStation
Hoci akcie Nike stratili viac ako 35 % od začiatku roka a viac ako 42 % v ročnom vyjadrení, spoločnosť naďalej zostáva jedným z najziskovejších výrobcov športového oblečenia na svete. Trhová kapitalizácia dosahuje približne 60,8 mld. USD a ukazovateľ P/E na úrovni 27 (asi o 10 % vyšší ako priemer spoločností z S&P 500) naznačuje, že spoločnosť nie je extrémne lacná a trh oceňuje potenciál obnovy výsledkov v nasledujúcich rokoch. Investori musia zároveň počítať so zhoršujúcimi sa fundamentmi – v priebehu posledných troch rokov vykazovali tržby, EBITDA aj zisk na akciu záporné tempo rastu.
Z grafu je zreteľne vidieť, že po rekordných tržbách presahujúcich 51 mld. USD v rokoch 2022–2023 začal predaj opäť klesať a dosiahol približne 46,3 mld. USD. Ešte výraznejšie klesol čistý zisk, ktorý sa znížil na približne 3,2 mld. USD, čo odráža tlak na marže v dôsledku výpredaja zásob, slabšieho dopytu a problémov na čínskom trhu. Napriek tomu Nike naďalej generuje ROIC na úrovni približne 13 %, čo výrazne prevyšuje odhadované náklady kapitálu (WACC približne 8 %). To znamená, že spoločnosť stále vytvára hodnotu pre akcionárov, no rozsah tejto výhody je dnes oveľa menší ako pred niekoľkými rokmi.
Najbližšie kvartály budú kľúčové pre posúdenie toho, či stratégia nového CEO Elliotta Hilla umožní zvrátiť negatívny trend. Ak sa predaj v Číne začne stabilizovať a nové kolekcie zlepšia dynamiku tržieb, súčasné ocenenie sa môže ukázať ako atraktívne. Ak však pokles predaja pretrváva aj v roku 2027, trh môže opäť prehodnotiť očakávania voči jednej z najznámejších športových značiek na svete.
Zdroj: XTB Research
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Výrobný PMI eurozóny: EURUSD mierne rastie vďaka rastu produkcie a slabnúcim inflačným tlakom 🇪🇺
🤖Washington uvoľnil AI obmedzenia, no konkurencia z Číny nezaháľa⚔️
Ekonomický kalendár: Stretnutie šéfov centrálnych bánk môže rozhýbať FX (01.07.2026)
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (30.6.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.