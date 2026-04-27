Nikel rastie na dvojročné maximum 📈

- Nikel vzrástol až na 19 350 USD za tonu, najvyššie od júna 2024.
- Rast podporujú nižšie ťažobné kvóty v Indonézii a drahšia síra.
- Nedostatok síry môže komplikovať výrobu MHP pre batériový sektor.
- Ďalší vývoj bude závisieť najmä od Indonézie a geopolitickej situácie okolo Hormuzu.
- Nikel vzrástol až na 19 350 USD za tonu, najvyššie od júna 2024.
- Rast podporujú nižšie ťažobné kvóty v Indonézii a drahšia síra.
- Nedostatok síry môže komplikovať výrobu MHP pre batériový sektor.
- Ďalší vývoj bude závisieť najmä od Indonézie a geopolitickej situácie okolo Hormuzu.
Cena niklu na London Metal Exchange vystúpila na najvyššiu vnútrodennú úroveň takmer za dva roky. Hlavným dôvodom sú obavy z obmedzených dodávok z Indonézie, ktorá je najväčším svetovým producentom tohto kovu. K rastu prispieva aj globálny nedostatok síry, dôležitej suroviny na spracovanie kovov.
Nikel od začiatku iránskeho konfliktu posilnil približne o 10 %. Vojna tlačí nahor ceny síry a zároveň vyvoláva obavy z narušenia ťažobných a spracovateľských reťazcov. Pre Indonéziu je síra kľúčová najmä pri výrobe MHP, teda medziproduktu používaného v batériovom priemysle. Indonézsky niklový sektor je citlivý na dodávky síry z Blízkeho východu, pretože síra je nevyhnutná na výrobu kyseliny sírovej využívanej v technológiách HPAL.
Tlak na rast cien navyše zosilnel po tom, čo Indonézia znížila ťažobné kvóty s cieľom podporiť trh po období slabších cien. Podľa dostupných údajov sa futures na nikel obchodovali nad 19 200 USD za tonu, pričom intradenne cena vystúpila až na 19 350 USD za tonu. To je najvyššia úroveň od júna 2024.
Pozitívnu náladu na trhu potvrdzujú aj komentáre obchodníkov, ktorí čakajú na ďalšie signály možného obmedzenia produkcie MHP. Ak by sa výpadky v spracovaní prehĺbili, mohlo by to ďalej zúžiť ponuku niklu pre batériový aj priemyselný sektor.
Ostatné základné kovy sa vyvíjali zmiešane. Meď mierne vzrástla o 0,1 % na 13 325 USD za tonu, zatiaľ čo cín oslabil o 0,4 % na 50 150 USD za tonu. Investori zároveň sledujú možné upokojenie situácie okolo Hormuzského prielivu, pretože akýkoľvek posun v geopolitickom napätí môže rýchlo zmeniť náladu na komoditných trhoch.
Z pohľadu investorov je súčasný rast niklu ťahaný predovšetkým ponukovou stranou. Kľúčové bude, či Indonézia skutočne udrží nižšie ťažobné kvóty a či sa podarí stabilizovať dodávky síry. Ak problémy pretrvajú, nikel si môže udržať rastové momentum. Naopak upokojenie situácie na Blízkom východe by mohlo časť nedávnych ziskov rýchlo zmazať.
Graf NICKEL (H1)
Cena niklu pokračuje v silnom rastovom trende a aktuálne sa pohybuje okolo úrovne 19 276 USD za tonu. Trh sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na hodnote 18 557 USD aj nad SMA 100 na úrovni 18 324 USD, čo potvrdzuje jasnú prevahu kupcov. Rast navyše výrazne zrýchlil a cena sa dostala až do blízkosti lokálnej rezistencie okolo 19 391 USD. CCI sa nachádza na hodnote 211,1, teda hlboko v prekúpenej oblasti. To ukazuje na veľmi silné rastové momentum, ale zároveň zvyšuje riziko krátkodobého výberu ziskov. Momentum na hodnote 104,1 tiež potvrdzuje pokračujúcu silu trendu a naznačuje, že kupci majú trh stále pod kontrolou. Objem obchodov sa v závere rastu zvýšil, čo podporuje dôveru v aktuálny preraz smerom nahor.
Technicky je najbližšou rezistenciou oblasť 19 391 USD. Ak ju nikel prerazí, môže sa otvoriť priestor na ďalší rast smerom k psychologickej hranici 19 500 USD. Naopak najbližšia podpora leží v okolí 18 900–19 000 USD, kde by trh mohol hľadať stabilizáciu pri prípadnej korekcii. Dôležitejšia technická podpora zostáva pri EMA 50 okolo 18 557 USD.
Zdroj: xStation5
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Ranné zhrnutie: Irán predkladá návrhy ohľadom Hormuzského prielivu a jadrovej otázky ⚓ (27.04.2026)
Denné zhrnutie: Optimizmus okolo AI, rast akcií Nvidia a druhé kolo rokovaní medzi USA a Iránom podporujú optimizmus na Wall Street
📌Ropa klesá pod 100 USD
⚡ Vyvolá sucho v USA špekulatívnu volatilitu obilnín na CBOT?
