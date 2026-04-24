Nio stavia na vlastné čipy, aby znížilo závislosť od Nvidie a zlepšilo marže

Nio ďalej posilňuje vývoj vlastných čipov, pretože chce zvýšiť svoju technologickú výhodu a znížiť závislosť od dodávateľov, ako je Nvidia. Generálny riaditeľ William Li uviedol, že vlastný kremík môže lepšie zodpovedať algoritmom a rozloženiu senzorov firmy, najmä pri AI funkciách pre asistované riadenie. Americky obchodované akcie Nio boli 24. apríla takmer bez zmeny a obchodovali sa za 6,24 USD, pričom investori zvažovali dlhodobý potenciál pre marže oproti vyšším počiatočným nákladom na výskum a vývoj.
Prečo Nio vyvíja vlastné čipy
Li agentúre Reuters povedal, že automobilové čipy od Nvidie nesú veľmi vysoké hrubé marže a že nahradenie väčšej časti komponentov tretích strán vlastným kremíkom Nio by mohlo časom zlepšiť ziskovosť. Uviedol tiež, že Nio už vyčlenilo svoju čipovú divíziu Shenji do samostatnej spoločnosti, ktorá je otvorená aj dodávkam pre externých zákazníkov.
Táto stratégia má priniesť tesnejšie prepojenie hardvéru a softvéru. Podľa Liho sú čipy Nio navrhnuté tak, aby lepšie zodpovedali vlastným algoritmom a konfigurácii senzorov firmy, zatiaľ čo automobilové čipy v nanometrovom meradle a celý operačný systém vozidla majú byť kľúčové pre dlhodobú konkurencieschopnosť spoločnosti.
Prečo je to dôležité pre trh elektromobilov
Krok Nio prichádza v čase, keď čínske automobilky pretekajú v zavádzaní väčšieho množstva AI do vozidiel a v znižovaní závislosti od zahraničných špičkových polovodičov. Reuters uviedol, že vlastné čipy vyvíjajú aj spoločnosti Xpeng, Li Auto, BYD, Geely a Leapmotor, zatiaľ čo širšia agenda Pekingu „AI Plus“ tlačí výrobcov k tomu, aby si strategické technológie viac zabezpečovali interne.
Čipová stratégia zároveň zapadá do širšej snahy Nio brániť svoju prémiovú pozíciu. Reuters tento týždeň uviedol, že čínske značky ako Nio a Geely uvádzajú na trh drahšie, technologicky vybavené modely za ceny pod úrovňou nemeckých rivalov, pretože konkurencia v Číne sa posúva od cenovej vojny k boju o pomer ceny a hodnoty a o technologickú prevahu.
Trhy teraz budú sledovať, či Nio dokáže svoju čipovú stratégiu pretaviť do nižších nákladov, silnejšej softvérovej diferenciácie a lepších marží. Investori budú zároveň hľadať signály, či sa Shenji dokáže rozšíriť aj mimo interného využitia a stať sa širším dodávateľom v čase, keď čínsky EV sektor ďalej smeruje k vozidlám riadeným umelou inteligenciou.
