Nová AI aliancia: Nvidia rozbieha ďalší miliardový ťah ⚡

- Nvidia investuje do Marvellu 2 miliardy USD.
- Firmy budú spolupracovať na technológii silicon photonics.
- Cieľom je posilniť infraštruktúru pre AI a cloud.
- Akcie Marvellu po oznámení vyskočili o 9,3 %.
Spoločnosť Nvidia oznámila investíciu vo výške 2 miliardy USD do firmy Marvell Technology a zároveň potvrdila, že obe spoločnosti nadviažu spoluprácu v oblasti silicon photonics. Ide o technológiu, ktorá umožňuje rýchly a zároveň energeticky úsporný prenos dát, čo je čoraz dôležitejšie najmä pre rozvoj umelej inteligencie a cloudových služieb.
Práve silicon photonics sa považuje za jednu z kľúčových oblastí budúcej AI infraštruktúry, pretože pomáha riešiť rastúce nároky na výkon aj efektivitu dátových centier. Nvidia týmto krokom ďalej rozširuje svoj ekosystém a snaží sa posilniť technologické zázemie pre budovanie špecializovaných AI výpočtových systémov.
Generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang uviedol, že spolupráca s Marvellom má zákazníkom umožniť lepšie využívať AI infraštruktúru Nvidie a efektívnejšie škálovať výstavbu špecializovaných výpočtových riešení. Pre Marvell ide zároveň o výrazné potvrdenie významu jeho technológií v rýchlo rastúcom segmente AI hardvéru.
Trh na správu reagoval veľmi pozitívne. Akcie Marvellu v predobchodnej fáze vzrástli o 9,3 %, zatiaľ čo akcie Nvidie si pripísali 1,3 %. Investori tak vnímajú oznámené partnerstvo ako ďalší strategický krok, ktorý môže posilniť pozíciu oboch firiem v súboji o infraštruktúru pre umelú inteligenciu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
CoreWeave rastie po uzavretí GPU-backed úverovej facility za 8,5 mld. USD
FedEx sa pri automatizácii opiera viac o partnerstvá než o vlastnú robotiku
Oracle prepúšťa tisíce zamestnancov — AI nahrádza pracovné miesta 🤖
BREAKING: IRGC hrozí útokom na Microsoft, Apple a Alphabet ⚔️
