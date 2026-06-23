Nová energia pre Heineken? Rafael Oliveira má naštartovať predaje ⚡

Spoločnosť Heineken vymenovala za nového predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Rafaela Oliveiru, ktorý doteraz viedol holandského výrobcu kávy a čaju JDE Peet’s. Pre Heineken ide o historický krok, pretože po prvýkrát prichádza do najvyššej funkcie manažér zvonka. Oliveira nastúpi od 1. októbra na obdobie štyroch rokov a jeho hlavnou úlohou bude urýchliť napĺňanie stratégie do roku 2030.
Trh na oznámenie reagoval pozitívne. Akcie Heinekenu vzrástli približne o 3 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od marca. Investori tak zrejme vítajú koniec neistoty, ktorá okolo vedenia spoločnosti panovala po prekvapivom januárovom oznámení odchodu predchádzajúceho CEO Dolfa van den Brinka. Ten stál na čele pivovaru šesť rokov a firma bola od začiatku júna bez generálneho riaditeľa.
Oliveira prichádza do Heinekenu v čase, keď celý alkoholový sektor čelí zložitejším podmienkam. Výrobcovia nápojov sa potýkajú s tlakom na spotrebiteľov pre vyššie životné náklady, meniace sa návyky mladších generácií aj rastúce obavy zo zdravotných dopadov alkoholu. Ďalším novým rizikom môžu byť aj lieky na chudnutie, ktoré môžu podľa niektorých odhadov ovplyvňovať spotrebu alkoholu.
Nový CEO bude musieť zároveň dohliadnuť na plánované znižovanie nákladov. Heineken chce prepustiť približne 6 000 zamestnancov a zefektívniť fungovanie firmy. Cieľom je dosiahnuť vyšší rast s menším množstvom zdrojov, čo je jadrom stratégie do roku 2030. Oliveira uviedol, že túto stratégiu vníma ako silný základ pre budúcnosť a chce urýchliť rast, zvýšiť produktivitu a pripraviť Heineken na ďalšiu fázu vývoja.
Jeho výhodou je silné zázemie v oblasti spotrebného tovaru. Pred pôsobením v JDE Peet’s zastával funkciu prezidenta medzinárodných trhov v spoločnosti Kraft Heinz. Podľa analytikov má skúsenosti z vyspelých aj rozvíjajúcich sa trhov, čo môže byť pre globálny pivovar dôležité. Pozitívne je vnímaná aj jeho schopnosť rýchlo vyhodnotiť problémy firmy a upraviť stratégiu, čo ukázal počas krátkeho pôsobenia v JDE Peet’s.
Na druhej strane zostáva otázkou, ako sa Oliveira vyrovná so špecifikami pivného a alkoholového priemyslu. Niektorí analytici upozorňujú, že hoci má silné manažérske skúsenosti v spotrebnom sektore, v odvetví piva a alkoholu je nováčikom. Práve to môže byť riziko, pretože Heineken potrebuje nielen zlepšiť predajné objemy, ale aj dobehnúť konkurenta Anheuser-Busch InBev v oblasti výnosov pre investorov.
Z pohľadu investorov je vymenovanie Rafaela Oliveiru signálom, že Heineken chce do vedenia priniesť nový pohľad a väčšiu dynamiku. Firma má silné globálne značky vrátane Heinekenu, Tigeru a Sol, ale bude musieť preukázať, že dokáže rásť aj v prostredí slabšieho dopytu po pive a vyššej opatrnosti spotrebiteľov. Úspech nového CEO sa tak bude merať najmä schopnosťou zlepšiť predaje, udržať marže a presvedčiť trh, že Heineken dokáže dlhodobo vytvárať vyššiu hodnotu pre akcionárov.
Graf Heineken (HEIA.NL, D1)
Zdroj: xStation5
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