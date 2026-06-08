US Open: Nasdaq sa zotavuje vďaka poklesu cien ropy 📈 Akcie Intelu a Corningu prudko rastú

Americké akciové indexy sa zotavujú po prudkom výpredaji z minulého týždňa, ktorý v piatok vyvrcholil viac než 4 % poklesom Nasdaqu. Futures na Nasdaq 100 rastú takmer o 1,5 % na 29 300 bodov, zatiaľ čo S&P 500, Russell 2000 a DJIA tiež mažú straty, hoci v menšom rozsahu. Zisky sa sústreďujú najmä do technologických akcií a polovodičového sektora. Dnešný makroekonomický kalendár je prakticky prázdny. Dáta z Európy ukázali výraznejší než očakávaný pokles nemeckých priemyselných objednávok a investorský sentiment v eurozóne, ktorý mierne prekonal očakávania, ale zostal hlboko v negatívnom pásme. Ceny ropy Brent (OIL) medzitým klesli z úrovne okolo 94 USD na 93 USD za barel, čo podporuje zlepšenie celkového trhového sentimentu.
- Donald Trump uviedol, že dohoda s Iránom je blízko, zatiaľ čo izraelský premiér Benjamin Netanyahu údajne stiahol plány na odvetný úder proti Iránu po nedávnom ostreľovaní zo strany Teheránu. Trhy tento vývoj vnímajú ako signál zmiernenia geopolitického napätia.
- Google a NVIDIA podľa servera The Information údajne zvažujú Intel ako záložného výrobcu čipov. Táto správa podporuje zotavenie akcií Intelu po nedávnej slabosti, pričom titul rastie približne o 8 %.
- Amazon dosiahol dohodu so spoločnosťou Corning ohľadom výroby optických vlákien v Spojených štátoch. Akcie Amazonu po otvorení spočiatku rástli takmer o 7 %, než časť týchto ziskov odovzdali.
US100 (interval H1)
Zdroj: xStation
Zdroj: xStation
Firemné správy
Strategy (MSTR)
- Akcie Strategy sa zotavujú po jednom z najhorších týždňov v histórii spoločnosti. Titul minulý týždeň stratil viac než 24 %, čo bol jeho najslabší týždenný výkon od kolapsu kryptomenového trhu po bankrote FTX v novembri 2022. Tlak na akcie neprišiel iba pre korekciu Bitcoinu, ale aj pre rozhodnutie spoločnosti prvýkrát od roku 2022 predať časť svojich BTC držaných v rezervách.
- Strategy zároveň zostáva odhodlaná pokračovať vo svojej dlhodobej stratégii akumulácie Bitcoinu. Spoločnosť oznámila nákup ďalších 1 550 BTC v hodnote približne 101 mil. USD. Pre investorov to posilňuje pohľad, že manažérsky tím Michaela Saylora naďalej vníma trhové poklesy ako príležitosť na zvýšenie expozície voči digitálnym aktívam. Spolu s takmer 4 % zotavením Bitcoinu rastú akcie Strategy približne o 4 %.
Corning (GLW)
- Spoločnosť Corning je dnes v centre pozornosti po tom, čo oznámila viacročnú dohodu s Amazonom na dodávky optických vlákien pre rozširovanie infraštruktúry dátových centier v USA. Dohoda v hodnote miliárd USD ďalej posilňuje pozíciu Corningu ako jedného z kľúčových beneficientov globálneho boomu umelej inteligencie.
- Riešenia spoločnosti v oblasti optických vlákien sú pri výstavbe moderných dátových centier čoraz dôležitejšie. Umožňujú vysokorýchlostné prepojenie medzi servermi, AI procesormi a sieťovou infraštruktúrou. Investícia má zároveň vytvoriť približne 1 000 pracovných miest v závodoch Corningu v Severnej Karolíne. Investori na oznámenie reagovali pozitívne. Akcie vzrástli o viac než 9 % a dostali sa na nové rekordné maximá.
Amazon (AMZN)
- Pre Amazon predstavuje dohoda s Corningom ďalší krok v zrýchlenom budovaní infraštruktúry potrebnej na podporu služieb ťahaných AI. Rastúci dopyt po výpočtovom výkone vedie k investíciám nielen do procesorov a dátových centier, ale aj do pokročilých sieťových riešení schopných zvládať obrovské objemy dátovej prevádzky.
- Reakcia trhu bola miernejšia než v prípade Corningu. Akcie Amazonu rástli približne o 1 %. Investori vnímajú dohodu predovšetkým ako strategický krok na zabezpečenie kľúčových komponentov AI infraštruktúry spoločnosti, ktorá sa stáva jedným z hlavných motorov rastu Amazonu.
Nvidia (NVDA)
- Nvidia oznámila partnerstvo s juhokórejskou spoločnosťou SK Hynix zamerané na pokročilé pamäťové technológie používané v rozširujúcom sa ekosystéme AI tovární spoločnosti. Spolupráca má strategický význam, pretože pamäte s vysokou priepustnosťou (HBM) patria medzi najdôležitejšie komponenty poháňajúce novú generáciu AI akcelerátorov.
- Trh oznámenie prijal pozitívne. Akcie Nvidie rástli a naďalej patria medzi hlavné zdroje sily v polovodičovom sektore.
Marvell Technology (MRVL)
- Marvell Technology patrí medzi dnešné najsilnejšie tituly po tom, čo bola spoločnosť vybraná na zaradenie do indexu S&P 500. Vstup do hlavného amerického akciového benchmarku zvyčajne vedie k automatickému prílevu kapitálu z pasívnych fondov a ETF, ktoré index sledujú.
- Oznámenie ďalej zdôrazňuje rastúcu úlohu Marvellu v ekosystéme umelej inteligencie. Spoločnosť sa špecializuje na pokročilé sieťové čipy a riešenia pre dátové centrá, ktoré sú nevyhnutné pri nasadzovaní AI infraštruktúry. Akcie rastú takmer o 8 %, zatiaľ čo od začiatku roka titul posilnil o viac než 200 %. Marvell sa tak radí medzi najvýraznejších beneficientov pokračujúcej rally ťahanej AI.
Flex (FLEX)
- Do indexu S&P 500 bola zaradená aj spoločnosť Flex, čo pomohlo akciám k rastu približne o 5 %. Firma patrí medzi najväčších svetových poskytovateľov výrobných a dodávateľsko-reťazcových riešení pre technologický a priemyselný sektor.
- Zaradenie do indexu odráža rastúcu veľkosť spoločnosti a jej zlepšujúcu sa finančnú pozíciu. Pre investorov členstvo v S&P 500 nielen zvyšuje viditeľnosť firmy, ale môže časom prilákať aj ďalší inštitucionálny kapitál.
Nurix Therapeutics (NRIX)
- Akcie biotechnologickej spoločnosti Nurix Therapeutics výrazne vzrástli po tom, čo firma oznámila spoluprácu so spoločnosťou Roche zameranú na vývoj a komercializáciu prípravku bexobrutideg. Akcie po oznámení vyskočili približne o 24 %.
- Program sa zameriava na technológiu degradácie proteínov určenú na liečbu rakoviny a autoimunitných ochorení. Partnerstvo s jednou z popredných svetových farmaceutických spoločností výrazne posilňuje dôveryhodnosť výskumnej platformy Nurixu a mohlo by urýchliť vývoj terapie. Silná reakcia trhu naznačuje, že investori v spolupráci vidia významný dlhodobý komerčný potenciál.
Grafy Intel a Corning (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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