Novartis sklamal svojimi tržbami a poslal akcie nadol ku kľúčovej úrovni supportu 💥

Novartis (NOVN.CH) zverejnil výsledky za prvý štvrťrok 2026, ktoré sklamali investorov aj analytikov.
- Čisté tržby dosiahli 13,11 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 1 % a zaostanie za konsenzom analytikov na úrovni 13,40 miliardy USD.
- Core prevádzkový zisk klesol o 12 % na 4,9 miliardy USD, zatiaľ čo trh očakával približne 5,1 miliardy USD.
- Kľúčovým dôvodom slabých výsledkov je strata patentovej exkluzivity pri troch hlavných liekoch: lieku na srdce Entresto, ktorého tržby sa prepadli o 42 % na 1,31 miliardy USD; lieku na poruchy krvi Promacta, ktorý zaznamenal pokles o 66 %; a lieku na leukémiu Tasigna, ktorého tržby klesli o 59 %.
- Celkový výpadok tržieb v dôsledku rozširovania generickej konkurencie sa za celý rok 2026 odhaduje približne na 4 miliardy USD.
Napriek náročnému začiatku roka vedenie spoločnosti potvrdzuje celoročný výhľad. Očakáva nízky jednociferný rast čistých tržieb a nízky jednociferný pokles core prevádzkového zisku. Finančný riaditeľ Mukul Mehta zdôraznil, že výsledky za prvý štvrťrok boli v súlade s internými očakávaniami spoločnosti a návrat k rastu sa očakáva v druhej polovici roka.
Spoločnosť počíta so zrýchlením predajov nových prioritných liekov, ako sú Kisqali, Pluvicto, Kesimpta, Scemblix a Leqvio, ktoré majú čiastočne kompenzovať eróziu spôsobenú generickou konkurenciou. Novartis navyše signalizoval možnosť zvýšenia strednodobého a dlhodobého výhľadu rastu, keď budú v druhej polovici roka 2026 dostupné dáta z niekoľkých kľúčových klinických štúdií. Spoločnosť už predtým aktualizovala svoj cieľ na roky 2025–2030, keď očakáva ročný rast tržieb o 5 až 6 % pri konštantných menových kurzoch.
Významným dodatočným rizikovým faktorom zostáva cenová politika Trumpovej administratívy, konkrétne mechanizmus Most Favored Nation, ktorý viaže ceny liekov v USA na ceny v iných bohatých krajinách. CEO Vas Narasimhan varoval, že odvetvie naplno pocíti dopad tejto politiky počas najbližších 18 mesiacov. Jej efekt je zatiaľ obmedzený najmä na segment Medicaid, ktorý tvorí 5 až 10 % tržieb.
Akcie Novartisu reagovali na výsledky za prvý štvrťrok poklesom o takmer 4 % a od začiatku roka sa teraz obchodujú prakticky bez zmeny. To odráža opatrný prístup trhu k spoločnosti v období transformácie produktového portfólia.
Denný graf akcií Novartis ukazuje jasné spomalenie niekoľkomesačného uptrendu, ktorý cenu vytiahol z oblasti okolo 88 CHF až na vrchol nad 132 CHF dosiahnutý na začiatku roka 2026. Dnešná seansa priniesla prudké prerazenie pod predchádzajúcu konsolidačnú zónu a stiahla cenu na 111,18 CHF. To predstavuje prelomenie viacerých línií supportu z kanálového patternu VWAP, ktorý je viditeľný v grafe. Najdôležitejší technický signál prichádza z oscilátora RSI(14), ktorý klesol na 28,63 a dostal sa hlboko do prepredanej zóny pod 30. Táto úroveň na tomto grafe historicky dvakrát predchádzala možnému odrazu smerom nahor, vyznačenému fialovými obdĺžnikmi vo februári a apríli 2025. Kľúčovou úrovňou supportu zostáva horizontálna dopytová zóna okolo 97 CHF, definovaná Volume Profile a čiernou trendovou líniou. Práve tu bola pred prerazením v polovici roka 2025 sústredená významná aktivita. Najbližší technický support sa nachádza okolo 108 CHF, zatiaľ čo prípadný odraz narazí na rezistenciu na úrovni 116 CHF. V tejto oblasti sa zbiehajú horné pásma kanála a nedávna konsolidačná zóna.
Zdroj: xStation
