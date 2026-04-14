Novo Nordisk oznamuje strategické partnerstvo s OpenAI 🧬🤖

Akcie spoločnosti Novo Nordisk (NVO.US) obchodované v USA po oznámení strategického partnerstva s OpenAI rastú takmer o 3 %. Dánsky farmaceutický gigant oznámil spoluprácu s lídrom v oblasti umelej inteligencie, ktorej cieľom je urýchliť vývoj nových liekov a skrátiť cestu od laboratória k pacientovi. Generálny riaditeľ Mike Doustdar zdôraznil, že integrácia AI umožní analyzovať dáta v rozsahu, ktorý bol pri tradičných metódach doteraz nedosiahnuteľný.
Spoločnosť verí, že AI pomôže identifikovať sľubné molekuly a vzorce v komplexných dátových súboroch, ktoré by ľudské výskumné tímy samy nedokázali odhaliť. Šéf OpenAI Sam Altman uviedol, že umelá inteligencia môže ľuďom pomôcť žiť dlhšie a kvalitnejšie a že oblasť life sciences patrí medzi kľúčové segmenty transformácie. Partnerstvo zapadá do širšieho trendu, keď sa čoraz viac farmaceutických firiem obracia na umelú inteligenciu, aby optimalizovali nákladné a časovo náročné procesy klinických štúdií. Odborníci však upozorňujú, že odvetvie je stále ďaleko od plného využitia potenciálu AI a mnohé fázy vývoja liekov zostávajú tradičné. Novo Nordisk zároveň buduje svoje schopnosti v oblasti AI aj na základe predchádzajúcej spolupráce so spoločnosťou NVIDIA a superpočítačom Gefion, ktorý slúži na urýchlenie ranej fázy výskumu. Firma zároveň čelí rastúcemu tlaku amerického konkurenta Eli Lilly v segmente liekov na obezitu, kde stratila pozíciu trhového lídra. V reakcii na túto konkurenciu uviedla spoločnosť Novo tento rok v januári tabletovú verziu lieku Wegovy a pracuje na novej generácii prípravkov.
Stávka na AI preto nie je len otázkou inovácie, ale aj strategickou reakciou na potrebu urýchliť produktové pipeline. Trh na túto správu reagoval pozitívne, čo potvrdzuje výrazný pohyb v cene akcií NVO.
Tento krok však nič nemení na tom, že akcia zostáva v trvalom a strmom downtrende. Otázkou teraz je, či táto správa dokáže trvalo zlepšiť sentiment investorov, alebo ide len o dočasné spomalenie súčasného momenta.
Zdroj: xStation
Články:
🎥 Wall Street Open: Trhy blízko historických maxím, banky otvárajú výsledkovú sezónu
Wells Fargo v 1. štvrťroku 2026: rast zisku zakrýva zhoršenie kvality tržieb
Výsledková sezóna štartuje: Wall Street zarobila, trhy reagujú opatrne📈
Výsledky JP Morgan: dobré, ale mohli byť lepšie
