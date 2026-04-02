Novo uvádza, že pilulka Wegovy preukázala vyšší úbytok hmotnosti než Lilly Foundayo v nepriamej štúdii

Novo Nordisk vo štvrtok uviedla, že jej perorálna Wegovy 25 mg dosiahla v analýze ORION významne vyšší priemerný úbytok hmotnosti než novo schválená pilulka proti obezite Foundayo od Eli Lilly, pričom išlo o populačne upravené nepriame porovnanie, nie o priamu head-to-head štúdiu. Podľa Novo analýza ukázala priemernú výhodu 3,2 percentuálneho bodu bez ohľadu na to, či pacienti v liečbe zotrvali, a 3,0 percentuálneho bodu v prípade, že by všetci pacienti na liečbe zostali. Spoločnosť zároveň uviedla, že pri orforgliprone bola približne 14-krát vyššia pravdepodobnosť ukončenia liečby pre gastrointestinálne nežiaduce účinky.
Čo ukázala analýza ORION
Novo uviedla, že ORION porovnávala dáta zo štúdie fázy 3 OASIS 4 pre perorálny semaglutid 25 mg a zo štúdie fázy 3 ATTAIN-1 pre orforglipron 36 mg pomocou simulovaného porovnania liečby upraveného o východiskovú telesnú hmotnosť, glykemický stav a pohlavie. Firma uviedla, že analýza zároveň ukázala približne 4-krát vyššiu pravdepodobnosť ukončenia liečby pre akýkoľvek nežiaduci účinok pri orforgliprone oproti perorálnemu semaglutidu.
Novo dodala, že tablety Foundayo schválené FDA sú dostupné v dávkach až do 17,2 mg, čo podľa spoločnosti zodpovedá 36mg kapsulám orforglipronu použitým v štúdiách fázy 3 aj v porovnaní ORION. Výsledky majú byť predstavené na konferencii Obesity Medicine Association 2026 v San Diegu.
Čo to znamená pre súboj piluliek proti obezite
Táto správa prichádza deň po tom, čo americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil raz denne užívaný orforglipron od Lilly pod značkou Foundayo, čím sa boj v segmente perorálnych liekov proti obezite ďalej vyostruje. Reuters uviedol, že pilulka Lilly môže napriek tomu zostať veľmi konkurencieschopná, pretože sa môže užívať kedykoľvek počas dňa s jedlom aj bez jedla, zatiaľ čo perorálna Wegovy od Novo má prísnejšie podmienky dávkovania.
Trh tak teraz porovnáva účinnosť a pohodlie užívania. Novo používa analýzu ORION na podporu tvrdenia, že Wegovy má klinickú výhodu, zatiaľ čo Wall Street stále očakáva, že jednoduchšie dávkovanie a výrobný profil Lilly podporia silný rast dopytu a miliardové tržby.
Trhy teraz budú sledovať prvé trendy v receptoch, zotrvanie pacientov na liečbe a cenovú stratégiu, keď sa obaja perorálni rivali zo skupiny GLP-1 rozširujú na americkom trhu. Investori sa tiež zamerajú na to, či niektorá z firiem prinesie priame porovnávacie dáta, keďže ORION je nepriama medzistudijná analýza, nie randomizovaná head-to-head štúdia.
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
🎥 Apple oslavuje 50 rokov. Čo bude ale s firmou ďalej a pred akými výzvami stojí?
SpaceX mieri na burzu: Musk chystá IPO, ktoré môže prepísať históriu 🚀
Spor o strategické prístavy sa vyostruje 🚨
