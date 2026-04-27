Nový letecký gigant nevznikne, megafúzia sa končí skôr, než sa začala ✈️

- United Airlines potvrdili, že zvažovali spojenie s American Airlines, rokovania sa však skončili.
- American Airlines odmietli v rozhovoroch pokračovať a preferujú samostatné fungovanie.
- Fúzia by pravdepodobne čelila silnému regulačnému aj politickému tlaku.
- Pre investorov ide hlavne o signál, že United hľadajú cesty k ďalšiemu strategickému rastu.
Generálny riaditeľ United Airlines Scott Kirby potvrdil, že oslovil American Airlines s návrhom na možné spojenie oboch leteckých spoločností. Išlo by o mimoriadne významnú transakciu, ktorá by vytvorila jedného z najsilnejších globálnych hráčov v leteckej doprave. Podľa Kirbyho sa však rokovania skončili, pretože American Airlines nemali záujem v rozhovoroch pokračovať.
Kirby vo svojom vyhlásení uviedol, že cieľom nebola záchrana slabej spoločnosti, ale vytvorenie väčšej a konkurencieschopnejšej aerolinky. Spojenie malo podľa neho priniesť väčší rozsah, nové príležitosti pre zákazníkov, zamestnancov aj obsluhované mestá a tiež silnejšiu pozíciu amerického letectva v globálnej konkurencii.
Zásadnou otázkou by bola regulácia. Kirby tvrdil, že prípadná fúzia by mohla prejsť schvaľovacím procesom, ak by spoločnosti pristúpili k odpredajom na niektorých domácich trhoch. Podľa jeho pohľadu by regulátori mohli uznať prínosy pre zákazníkov, zamestnancov aj širšiu ekonomiku. American Airlines však tento pohľad nezdieľali a o spojenie s United neprejavili záujem.
Politický rozmer celej veci tiež nebol zanedbateľný. Americký prezident Donald Trump už skôr naznačil, že by preferoval zachovanie oboch aeroliniek ako samostatných konkurentov, čo by prípadné schvaľovanie takejto veľkej transakcie ďalej komplikovalo.
Pre investorov je dôležité, že United týmto krokom ukázali ambíciu ďalej rásť nielen organicky, ale prípadne aj prostredníctvom strategickej konsolidácie. Zároveň sa však ukazuje, že ďalšia veľká fúzia v americkom letectve by bola mimoriadne zložitá. Trh je už dnes koncentrovaný okolo niekoľkých veľkých hráčov a akýkoľvek pokus o spojenie United a American by pravdepodobne čelil tvrdému skúmaniu zo strany protimonopolných úradov.
Akcie United v predobchodnej fáze po zverejnení správy mierne klesali, zatiaľ čo akcie American Airlines zostávali bez výraznejšej zmeny. Reakcia trhu tak naznačuje, že investori zatiaľ nepovažujú obnovenie rokovaní za pravdepodobné a celú vec vnímajú skôr ako uzavretú kapitolu než ako bezprostredný katalyzátor pre ocenenie akcií.
Z pohľadu United môže mať Kirbyho verejné vyjadrenie ešte jeden význam. Hoci jasne uviedol, že bez ochotného partnera nie je možné takú veľkú transakciu uskutočniť, zároveň veľmi podrobne opísal logiku celej fúzie. To môže naznačovať, že myšlienka konsolidácie pre neho úplne nezmizla, iba narazila na aktuálny odpor American Airlines.
