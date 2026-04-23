Nvidia opäť dominuje Big Techu 🗽 Čo ukazuje výsledková sezóna v USA?

V posledných štvrťrokoch sa na Wall Street presadil dominantný naratív, že za väčšinou rastu ziskov v rámci indexu S&P 500 stojí takzvaná Magnificent 7. Dáta za 1. štvrťrok 2026 však ukazujú o niečo nuansovanejší obraz. Zatiaľ čo veľké technologické spoločnosti naďalej rastú rýchlejšie než širší trh, podľa spoločnosti FactSet táto výhoda z veľkej časti mizne, ak z analýzy vyradíme Nvidiu. Pre investorov je to dôležitý signál, pretože ukazuje, že sila tejto skupiny nie je tak široko rozložená, ako by sa mohlo zdať.
V súhrne Magnificent 7 stále prekonáva zvyšok indexu
Odhady pre 1. štvrťrok 2026 naznačujú, že Magnificent 7 vykáže medziročný rast ziskov o 22,8 %. Pre porovnanie, zvyšných 493 spoločností v indexe S&P 500 by malo dosiahnuť rast o 10,1 %. Na prvý pohľad tak najväčšie technologické firmy stále pôsobia, že si držia jasnú výhodu.
To zodpovedá trendom z predchádzajúcich štvrťrokov, keď sedem najväčších technologických titulov tvorilo neprimerane veľkú časť celkového rastu ziskov indexu. Problém však je, že táto zdanlivo široká dominancia je teraz čoraz viac ťahaná jedinou firmou.
Nvidia je kľúčovým ťahúňom rastu ziskov nielen v rámci Mag 7, ale v celom S&P 500
Najdôležitejší záver z týchto dát je jednoduchý: Nvidia zostáva najväčším jednotlivým prispievateľom k rastu ziskov tak v rámci Magnificent 7, ako aj v celom indexe S&P 500. Tvorí významnú časť rozdielu medzi výkonnosťou technologických megacaps a zvyškom trhu.
Ak Nvidiu z výpočtu vylúčime, očakávaný rast ziskov skupiny Magnificent 7 v 1. štvrťroku 2026 klesne z 22,8 % na iba 6,4 %. To znamená, že bez Nvidie by zvyšok tejto skupiny v skutočnosti rástol pomalšie než širší index, pri ktorom sa očakáva rast o 10,1 %. Inými slovami, nadvýkonnosť Magnificent 7 je po odpočítaní najväčšieho príjemcu boomu v oblasti AI oveľa menej presvedčivá.
Zvyšok trhu nemusí byť taký slabý, ako naznačuje dominantný naratív
Práve tu sa začína meniť interpretácia. Trhy už nejaký čas fungujú s predpokladom, že rast ziskov je sústredený najmä do hŕstky veľkých technologických firiem. Dáta však naznačujú, že po vylúčení Nvidie rastie zvyšných 493 spoločností v S&P 500 rýchlejšie než zvyšok skupiny Magnificent 7.
Nejde len o štatistický detail. Naznačuje to, že rast ziskov sa môže postupne rozširovať aj mimo najviditeľnejšie mená. Medzi ďalších najväčších prispievateľov k rastu ziskov indexu S&P 500 po Nvidii patria Micron Technology, Eli Lilly, Broadcom a Sandisk. Už to samo osebe ukazuje, že príbeh trhu už nie je obmedzený len na malú skupinu technologických gigantov.
Zdroj: XTB Research
Rovnaký vzorec platí aj pre celoročné odhady na rok 2026
Celoročný výhlaď túto dynamiku ďalej potvrdzuje. Pre kalendárny rok 2026 sa očakáva, že Magnificent 7 vykáže rast ziskov o 24,6 %, zatiaľ čo zvyšných 493 spoločností v indexe S&P 500 by malo rásť o 15,9 %. Na prvý pohľad tak výhoda tejto skupiny opäť pôsobí ako výrazná.
Nvidia však aj tu zohráva rozhodujúcu úlohu. Ak túto spoločnosť z výpočtu vylúčime, očakávaný rast ziskov skupiny Magnificent 7 klesne na 13,2 %, teda pod očakávané tempo rastu zvyšku trhu. To naznačuje, že aj v dlhšom horizonte je výhoda tejto skupiny menej široká, než naznačujú hlavné čísla.
Koncentrácia rastu sa stáva rastúcim rizikom pre trh
Z pohľadu investorov je kľúčovým záverom to, že rast ziskov pri amerických akciách je čoraz viac koncentrovaný. Ak jedna jediná spoločnosť tvorí takú veľkú časť celkového zlepšenia, trh sa stáva zraniteľnejším voči sklamaniu.
To je obzvlášť dôležité v prostredí, kde ocenenie veľkých technologických spoločností zostáva vysoké a očakávania sú nastavené veľmi ambiciózne. Čím viac je rast sústredený do jedného mena, tým väčšie je riziko, že slabšie výsledky alebo opatrnejší výhlaď spustia širšiu zmenu nálady na trhu.
Výkonnosť Nvidie a dopady na trh
Najjednoduchší záver je nasledovný: Magnificent 7 stále pôsobí silno, ale ich sila je čoraz viac príbehom Nvidie, a nie široko rozloženej dominancie celej skupiny. To neznamená, že ostatné spoločnosti sú slabé. Znamená to však, že ich výhoda voči zvyšku trhu už nie je taká jednoznačná.
Pre investorov to predstavuje dôležitú zmenu pohľadu. Namiesto toho, aby bola Magnificent 7 vnímaná ako jednotný rastový blok, je čoraz viac potrebné analyzovať jednotlivé spoločnosti samostatne. Dáta za 1. štvrťrok aj celoročné odhady na rok 2026 jasne ukazujú, že bez Nvidie začne naratív o drvivej dominancii slabnúť.
Akcie Nvidie sa obchodujú nad úrovňou 200 USD a posunuli sa približne o 8 % nad 200-dňovú EMA (červená línia), čo zvyšuje pravdepodobnosť prierazu nad predchádzajúce maximá z jesene 2025.
Zdroj: xStation5
