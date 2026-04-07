Odchod ING z Ruska sa zadrhol. Kľúčová dohoda padla ⚠️

- ING zrušila predaj svojej ruskej divízie pre nedostatok potrebných povolení.
- Banka ďalej trvá na tom, že chce svoje aktivity v Rusku ukončiť.
- Expozícia voči Rusku klesla takmer o 90 % na 600 miliónov eur.
- Aktíva ruskej pobočky napriek tomu vlani vzrástli o 42 % na 1,086 miliardy eur.
Holandská banka ING ukončila dohodu o predaji svojej ruskej divízie, čím sa jej dlhodobý odchod z tamojšieho trhu opäť komplikuje. Najväčšia banka v Holandsku uviedla, že plánovaný predaj spoločnosti ING Bank (Eurasia) JSC ruskej firme Global Development JSC padol preto, že kupujúci s vysokou pravdepodobnosťou nezíska potrebné regulačné povolenia.
ING zároveň zdôraznila, že v Rusku nevidí žiadnu budúcnosť a ďalej sa sústreďuje na úplné ukončenie svojich aktivít. Banka po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 prestala uzatvárať nový biznis s ruskými klientmi, postupne obmedzovala prevádzku a oddeľovala ruské aktivity od zvyšku svojej medzinárodnej siete.
Napriek tomu sa odchod ukazuje ako zložitejší, než sa pôvodne očakávalo. Podobne ako iné európske banky naráža ING na regulačné prekážky a komplikované schvaľovacie procesy. Samotná dohoda o predaji bola oznámená v januári 2025, no teraz definitívne stroskotala.
Pozitívnou správou pre investorov je, že expozícia ING voči Rusku výrazne klesla. Banka uviedla, že jej vystavenie voči tejto krajine, evidované mimo ruských entít, sa do konca roka 2025 znížilo takmer o 90 % na 600 miliónov eur. Prípadné alternatívne scenáre odchodu by podľa banky mali mať finančný dosah približne podobný ako neuskutočnená transakcia, ktorá mala znížiť ukazovateľ CET1 asi o 7 bázických bodov.
Zaujímavé je, že samotná ruská pobočka ING vlani vykázala rast bilančnej sumy. Celkové aktíva vzrástli o 42 % na 1,086 miliardy eur. Banka to vysvetľuje najmä vysokými miestnymi úrokovými sadzbami a posilnením rubľa voči euru. V ruských operáciách ING aktuálne pracuje 239 zamestnancov.
Pre trh tak správa znamená najmä to, že proces odchodu západných finančných inštitúcií z Ruska zostáva aj po rokoch veľmi náročný. ING síce ďalej pokračuje v ústupe, no jasné a rýchle uzatvorenie celej tejto kapitoly zatiaľ zrejme nepríde.
