OpenAI ukončuje „Soru“ – čo to znamená pre trhy?

OpenAI, jeden z hlavných predstaviteľov a symbolov AI revolúcie, sprístupnil svoj model na generovanie videa Sora širokej verejnosti približne pred šiestimi mesiacmi. Model bol, ako si mnohí mohli myslieť, skutočne prelomový. Dokonca aj pozorní pozorovatelia boli materiálmi, ktoré generoval, často „oklamaní“. Mnohí to vnímali ako začiatok náročného obdobia, ak nie priamo konca, pre „konvenčnú“ kinematografiu a mnohé mediálne odvetvia. Včera však OpenAI oznámila, že čas tejto populárnej aplikácie sa naplnil. Čo sa pokazilo a kto z toho môže profitovať?
Podrobnosti ani presné, skutočné dôvody rozhodnutia OpenAI nie sú známe. Prevládajúci názor medzi novinármi a mnohými analytikmi v odvetví LLM je zrejme taký, že model bol jednoducho príliš stratový a/alebo nedostatočne efektívny, a že spoločnosť sa nachádza v bode, keď je výpočtový výkon aj finančné a ľudské zdroje omnoho viac potrebné inde.
Zdá sa, že aj spomínané finančné zdroje sú čoraz obmedzenejšie. OpenAI je súkromná spoločnosť, takže spoľahlivá analýza jej financií nie je možná. Reuters však uvádza, že firma ponúka spoločnostiam poskytujúcim súkromné úvery výnos z kapitálu vo výške 17,5 %. Takto vysoká miera výnosu naznačuje, že spoločnosť môže mať v súčasnosti vážne problémy s priťahovaním kapitálu, pričom treba pripomenúť, že ho naďalej spaľuje alarmujúcim tempom.
Ukončenie Sory samozrejme signalizuje problémy pre spoločnosti zamerané na AI, ale kto by mohol z tejto zmeny sentimentu profitovať? Mohli by to byť firmy, ktoré boli vo svojich valuáciách najviac potrestané revolúciou, ktorá zatiaľ neprišla, alebo spoločnosti schopné identifikovať slabiny tejto technológie.
Ak sa kapitál a spotrebitelia odklonia od Video AI, najväčšími príjemcami by mohli byť veľkí tradiční hráči, ktorí mali čo stratiť najviac. Najlepšími príkladmi sú Disney, Netflix a Paramount.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp.
DIS.US, PSKY.US, NFLX.US (D1)
Mediálne spoločnosti čelili výrazným výpredajom pre obavy z AI a kvality ich dlhodobých stratégií. Po poklesoch z nedávnych maxím v dvojcifernom pásme sa teraz môže otvoriť priestor na návrat k horným hraniciam konsolidačného pásma. Zdroj: xStation5.
Disney ako globálny konglomerát nechcel riskovať, že zostane mimo tejto revolúcie, aj keď o nej nebol úplne presvedčený. Disney uzavrel dohodu o spolupráci s OpenAI, ktorá mu poskytla licenciu na jeho IP. Ukončením Sory však OpenAI nepriamo priznáva, že spolupráca s Disneyom sa ukázala ako neproduktívna. Prípad Disney ukazuje, že aj s jedným z najdôležitejších aktív tradičných vydavateľov na svojej strane, teda legálne získaným duševným vlastníctvom, môže iniciatíva v oblasti video AI zlyhať.
To by mohlo podporiť valuácie spoločností ako Netflix alebo Paramount. AI ohrozovala prémiové modely streamovacích platforiem na viacerých frontoch, no koniec Sory znamená, že obchodný moat veľkých distribútorov a producentov zostáva pre inžinierov a programátorov neprekonateľný.
