Orlen, najväčšia verejne obchodovaná spoločnosť v strednej a východnej Európe, klesá po tom, čo ropa padá pod 80 USD

- Akcie Orlen (PKN.PL) klesli z približne 148 PLN na 124 PLN.
- Globálne ceny ropy ustúpili pod 80 USD za barel, z maxima takmer 120 USD, ktoré dosiahli na jar 2026.
- Podľa zverejneného memoranda o porozumení (MoU) sa Irán zaviazal, že nebude vlastniť jadrové zbrane.
- Akcie Orlen (PKN.PL) klesli z približne 148 PLN na 124 PLN.
- Globálne ceny ropy ustúpili pod 80 USD za barel, z maxima takmer 120 USD, ktoré dosiahli na jar 2026.
- Podľa zverejneného memoranda o porozumení (MoU) sa Irán zaviazal, že nebude vlastniť jadrové zbrane.
Najväčšia spoločnosť v regióne strednej Európy, poľský Orlen (PKN.PL), klesla takmer o 15 % zo svojich nedávnych maxím po tom, čo sa ceny ropy na globálnych trhoch prudko prepadli po dohode medzi USA a Iránom a znovuotvorení Hormuzského prielivu, kde sa v nadchádzajúcich dňoch očakáva ďalšie uvoľnenie obmedzení lodnej dopravy.
Je ťažké identifikovať iný významný dôvod poklesu než prudký pohyb cien ropy, ktoré majú zásadný vplyv na marže a ziskovosť Orlenu. Nedávny cenový vývoj zároveň ukazuje, ako silno je spoločnosť stále závislá od diania na globálnych energetických trhoch.
Aktualizované prognózy cien ropy po dohode s Iránom vo všeobecnosti ukazujú na nižšie ceny v porovnaní s úrovňami z tejto jari. Medzi najväčšími finančnými inštitúciami iba Svetová banka naďalej drží výhľad pre ropu Brent nad 90 USD za barel. Brent zatiaľ ustúpil na približne 78,6 USD za barel z takmer 120 USD za barel dňa 9. marca 2026.
Inštitúcie revidujú prognózy po dohode s Iránom
- Goldman Sachs teraz očakáva, že ropa Brent bude vo 4. štvrťroku 2026 dosahovať v priemere zhruba 80 USD za barel oproti predchádzajúcej prognóze 90 USD za barel.
- Morgan Stanley tiež znížila svoj výhľad a očakáva Brent približne na 90 USD za barel v 3. štvrťroku 2026 a 80 USD za barel vo 4. štvrťroku.
- Ešte medvedejšia je Citi, ktorá očakáva priemernú cenu Brentu okolo 75 USD za barel v 3. štvrťroku 2026 a následný pokles približne k 70 USD za barel do konca roka.
- Prognózy pre rok 2027 sú ešte nižšie. Goldman Sachs očakáva priemernú cenu Brentu okolo 75 USD za barel, zatiaľ čo Citi predpokladá pokles smerom k 65 USD za barel.
Nie všetky inštitúcie však zdieľajú taký pesimistický výhľad. Svetová banka naďalej očakáva priemerné ceny ropy približne na 94 USD za barel v roku 2026 s odkazom na pretrvávajúce ponukové riziká a pokračujúcu geopolitickú neistotu. Americká Energy Information Administration (EIA) medzitým očakáva postupný pokles cien Brentu v druhej polovici roka, pričom ropa by mala do konca roka 2026 dosiahnuť približne 79 USD za barel.
Ropa zostáva pre Orlen kľúčovým faktorom
Vyššie uvedený graf jasne ukazuje silný vzťah medzi cenou akcií Orlenu a cenami ropy. Hoci sa Orlen stal diverzifikovanou energetickou skupinou s významnou expozíciou voči rafinácii, petrochémii, výrobe elektriny, plynu a maloobchodným aktivitám, investori spoločnosť ďalej z veľkej časti vnímajú ako zástupný ukazovateľ podmienok na energetickom trhu.
Nižšie ceny ropy sa zvyčajne premietajú do slabších očakávaní zisku, najmä ak ich sprevádza pokles rafinérskych marží a menej priaznivé makroekonomické prostredie.
Nedávna korekcia zároveň môže naznačovať, že investori začínajú započítavať dlhšie obdobie nižších cien komodít po zmiernení geopolitického napätia na Blízkom východe.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graf Orlen (PKN.PL, D1)
Nedávny pokles akcií Orlenu odráža prudkú korekciu cien ropy aj rastúce očakávania, že Brent môže zostať výrazne pod maximami dosiahnutými na začiatku tohto roka. Ak energetické trhy nezažijú nový ponukový šok alebo ak znovu neeskaluje geopolitické napätie, nižšie ceny ropy by mohli v nadchádzajúcich mesiacoch ďalej zaťažovať sentiment investorov voči akcii.
Zdroj: xStation5
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