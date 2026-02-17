Ormat (ORA) podpísal portfóliové PPA až na 150 MW geotermálnej energie pre Google v Nevade

Ormat Technologies oznámil dlhodobú zmluvu typu Power Purchase Agreement (PPA) s NV Energy na dodávky až 150 MW novej geotermálnej kapacity, ktorá má podporiť prevádzku Googlu v Nevade. Prvé projekty sa majú dostať do komerčnej prevádzky od roku 2028 a ďalšie majú pribúdať do roku 2030. Dohoda zapadá do trendu rastúceho dopytu po „clean firm“ (stabilnej bezemisnej) elektrine v čase, keď dátové centrá zvyšujú spotrebu energie.
Čo dohoda zahŕňa
PPA má portfóliovú štruktúru, takže Ormat môže postupne rozvíjať viac geotermálnych projektov naprieč Nevadou a pridávať ich do zmluvy po dosiahnutí komerčnej prevádzky. Tento rámec má zjednodušiť škálovanie kapacity a poskytnúť lepšiu viditeľnosť budúcich kontraktovaných príjmov.
Harmonogram a regulačné schválenie
Dohoda je umožnená cez NV Energy Clean Transition Tariff (CTT) a podlieha schváleniu Public Utilities Commission of Nevada (PUCN). Ormat očakáva rozhodnutie v druhej polovici roka 2026, pričom projekty majú nabiehať do prevádzky v období 2028–2030.
Prečo je geotermálna „clean firm“ energia pre dátové centrá zaujímavá
Geotermál vie dodávať elektrinu kontinuálne, čo je výhoda oproti vetru a soláru s premenlivou výrobou. Práve potreba stabilnej bezemisnej energie pre AI a dátové centrá je jedným z dôvodov, prečo geotermál v USA opäť získava pozornosť.
Čo to môže znamenať pre Ormat a energetický trh v Nevade
Ormat prezentuje portfóliový model ako „opakovateľný“ rámec pre rozvoj nových projektov a podporu rastovej stratégie po roku 2028. Pre NV Energy a veľkých odberateľov typu Google ide o spôsob, ako škálovať stabilné bezemisné zdroje v rámci tarifného mechanizmu.
Záverom: Trh bude sledovať najmä rozhodnutie PUCN v 2H 2026 a následné míľniky povoľovania a výstavby, ktoré určia tempo spúšťania výkonu v rokoch 2028–2030.
