Pád CSG pokračuje, akcie klesli pod 20€ 📉😱

- Akcie CSG pokračujú v poklese a prvýkrát sa dostali pod hranicu 20 €
- Počas piatkového obchodovania odpísala CSG viac než 6 %
- Pod tlakom nebola iba CSG, ale aj ďalší európski zbrojári, najmä Rheinmetall
Akcie českej zbrojárskej firmy CSG pokračujú v poklese. Počas piatkového obchodovania sa prepadli o viac než 6 % a prvýkrát sa dostali pod psychologickú hranicu 20 €.
Nestrácala však iba CSG, ale aj ďalší európski zbrojári. Nemecký Rheinmetall v piatok takisto klesal približne o 6 %. Pod tlakom boli aj akcie švédskeho Saabu alebo talianskej zbrojárskej spoločnosti Leonardo, pri nich však pokles nebol taký výrazný ako v prípade CSG alebo Rheinmetallu.
Napriek dlhotrvajúcemu konfliktu na Blízkom východe a vysokým výdavkom na obranu sa investori vo veľkom zbavovali aj akcií amerických zbrojárskych firiem, ako sú Lockheed Martin alebo RTX.
Analytici upozorňujú, že Spojené štáty na jednej strane spotrebúvajú muníciu rýchlejšie, než ju dokážu vyrábať. Na druhej strane však investori riešia, že obranné spoločnosti síce môžu dostať časť peňazí za svoje zákazky vopred, zisky si však zvyčajne účtujú až vo chvíli, keď skutočne dodajú objednaný tovar. To spochybňuje ďalší rast cien zbrojárskych akcií z už zvýšených úrovní, ak sa očakávané zisky pre dlhé dodacie lehoty prejavia až o niekoľko rokov.
K súčasným reputačným problémom CSG, ktoré súvisia so španielskou dcérskou spoločnosťou FMG vyšetrovanou pre podozrenie z korupcie, a k neistote okolo minoritného akcionára Petra Kratochvíla, ktorý chce svoj podiel odpredať, sa tak pridávajú aj štrukturálne problémy celého zbrojárskeho sektora.
Akcie CSG zo svojich maxím odpísali už takmer 45 %, pričom na maximách sa obchodovali za 35 €. V porovnaní s upisovacou cenou 25 € ide o pokles približne 20 %. Od svojho vstupu na burzu, ktorý prebehol 23. januára, tak akcie nezažívajú dobré obdobie a sentiment okolo titulu je aktuálne výrazne negatívny.
Graf CSG.NL (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.