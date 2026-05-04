Palantir preview: Ďalší rekord, alebo ďalší výpredaj?

Po pondelkovom závere seansy zverejní kontroverzná technologická spoločnosť Palantir svoje výsledky. Firma špecializujúca sa na AI technológie, agregáciu dát a dohľad je známa nielen svojím extrémnym tempom rastu, ale aj prudkými trhovými reakciami na zverejnenie výsledkov. Čo sa stane tentoraz a na čo by si investori mali dať pozor?
Pri pohľade na základné ukazovatele, ako sú tržby a EPS, Palantir v každom výsledkovom reporte od polovice roka 2023 prekonal trhový konsenzus.
Na dnešnom calle trh očakáva tržby nad 1,5 miliardy USD a EPS vo výške 0,28. To implikuje medzikvartálny nárast ziskovosti o viac než desať percent a medziročný rast o viac než 200 %.
Tieto ukazovatele ziskovosti sú však pri analýze tak komplexných spoločností, ako je Palantir, len špičkou ľadovca.
Pri valuáciách tak vysokých, aké má Palantir, môže akékoľvek sklamanie spustiť vlnu výpredajov. Zároveň môže aj mierne prekonanie očakávaní pri kľúčových položkách vyvolať eufóriu. Je to priamy dôsledok enormnej prevádzkovej páky a tempa rastu spoločnosti.
Aby firma obhájila býčí scenár, musí počas callu aj v samotných výsledkoch riešiť niekoľko rizík:
Tlak zo strany komerčných LLM, spoločnosti ako OpenAI a Anthropic čoraz viac prenikajú do segmentu, ktorý doteraz patril firmám typu Palantir. Spoločnosť musí ukázať, že to nepredstavuje hrozbu pre jej rast. Môže to urobiť tým, že:
- Preukáže rast RPO a cRPO
- Posilní dôveru trhu vo výhlaď, alebo ho dokonca zvýši
- Zverejní ukazovateľ net revenue retention rate (kľúčovú metriku pre SaaS spoločnosti), ktorý pomôže posúdiť, či je obchodný model Palantiru nejakým spôsobom ohrozený
Medzi ďalšie oblasti, ktoré by investori mali sledovať, patria prevádzkové ukazovatele efektivity špecifické pre Palantir, ako napríklad:
- Doba implementácie a jej efektivita a dĺžka prechodu z pilotných fáz služby do produkčnej verzie — to ukáže, ako efektívne firma zvláda významné výzvy spojené s nasadením a integráciou komplexných riešení a legacy databáz naprieč mnohými organizáciami
- Rovnováha v raste zákazníckej základne, nadmerný nárast podielu vládneho sektora na raste spoločnosti môže vyvolať obavy o zdravie komerčného segmentu aj o priority firmy. Silný rast tržieb mimo USA by bol tiež vítaný
PLTR.US (D1)
Napriek prevažne negatívnemu sentimentu počas pondelkovej seansy, spôsobenému eskalujúcim napätím v Hormuzskom prielive, zostáva sentiment voči akcii pred výsledkami pozitívny. Od začiatku roka sa cena pohybuje v konsolidačnom kanáli približne medzi 160 a 130 USD. Trend kĺzavých priemerov EMA100 a EMA200 zostáva býčí, no sú blízko prekríženia, čo by bol silný medvedí signál. Zdroj: xStation5.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Microsoft: Další moment pravdy. Výsledky po uzavretí trhu
⏰ US500 sa blíži k rekordným maximám
Výsledky Spotify: Ziskovosť rastie, cena klesá
US OPEN: Obavy okolo OpenAI ťahajú celý trh nadol
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.