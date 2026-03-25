Palantir rastie po správe, ktorá ho spája s Trumpovým štítom Golden Dome za 185 miliárd USD

Akcie Palantiru boli 25. marca v intradennom obchodovaní vyššie približne o 0,8 % po tom, čo správa uviedla, že spoločnosť spolu s Andurilom vyvíja softvér pre raketový obranný projekt Golden Dome prezidenta Donalda Trumpa. Odhadované náklady projektu teraz dosahujú 185 miliárd USD po navýšení o 10 miliárd USD oznámenom minulý týždeň. Konkrétna hodnota prípadného kontraktu pre Palantir zverejnená nebola.
Čo napojenie na Golden Dome znamená
Správa z 24. marca uviedla, že Palantir a Anduril pracujú na softvéri pre Golden Dome, teda vesmírne orientovaný štít určený na zachytávanie balistických, riadených a hypersonických striel. Do programu je zapojená širšia skupina kontraktorov a technologických firiem, čo ukazuje, že projekt vzniká ako rozsiahle viacfiremné obranné úsilie, a nie ako platforma s jediným dodávateľom.
Širšia iniciatíva sa zároveň rozšírila aj mimo samotného softvéru. Odhad nákladov bol zvýšený na 185 miliárd USD a medzi hlavných kontraktorov programu už boli zaradené Lockheed Martin, RTX a Northrop Grumman, keďže Pentagón urýchľuje kľúčové vesmírne schopnosti na nasledujúcu dekádu.
Prečo je to pre Palantir dôležité
Správa o Golden Dome nadväzuje na nedávne obranné úspechy Palantiru. Pentagón zároveň smeruje k tomu, aby sa systém Maven Smart System od Palantiru stal oficiálnym programom, čo by podporilo dlhodobejšie financovanie aj hlbšie využitie v armáde.
Tento kontext je dôležitý, pretože naznačuje, že obranný biznis Palantiru sa posúva od pilotných nasadení k trvalejšiemu inštitucionálnemu využitiu. Investori však stále nevedia, aká veľká časť budúcich softvérových výdavkov Golden Dome by mohla nakoniec pripadnúť práve Palantiru, takže krátkodobý dopad na tržby zostáva nejasný.
Grafy, ktoré sledovať
Graf: akcie Palantir
Graf by ukázal, že Palantir sa 25. marca obchodoval okolo 156,04 USD, pričom intradenne sa pohyboval medzi 154,94 USD a 160,12 USD. Hlavným záverom je, že trh na správu o Golden Dome reagoval pozitívne, ale rast zostal umiernený, čo naznačuje, že investori stále čakajú na jasnejšiu kontraktnú a výnosovú viditeľnosť. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Lockheed Martin
Graf Lockheed Martin by ukázal obchodovanie okolo 624,06 USD, teda približne o 2,3 % vyššie v intradennom porovnaní 25. marca. Keďže Lockheed už patrí medzi hlavných kontraktorov širšieho programu, graf by ukázal, že Golden Dome podporuje záujem nielen o softvérových špecialistov typu Palantir, ale aj o etablované obranné spoločnosti. Trhy teraz budú sledovať, či sa Golden Dome posunie z fázy plánovania k väčším financovaným zákazkám, aký veľký objem softvérových prác nakoniec pripadne Palantiru a Andurilu a či Palantir dokáže tento obranný impulz premeniť na viditeľnejší rast vládnych tržieb. Zdroj: xStation5
