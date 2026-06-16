Palantir stráca kľúčového klienta 🚨

Francúzska domáca spravodajská služba DGSI plánuje nahradiť dátové nástroje spoločnosti Palantir Technologies domácim riešením od firmy Chapsvision. Tento krok zapadá do širšej francúzskej stratégie, ktorej cieľom je znížiť závislosť od amerických technologických firiem a posilniť vlastnú digitálnu a bezpečnostnú infraštruktúru.
Palantir dodával DGSI svoju softvérovú platformu približne 10 rokov a ešte v decembri oznámil predĺženie kontraktu o ďalšie 3 roky. Situácia sa však zmenila v čase, keď európske vlády čoraz viac riešia, kto spracúva ich citlivé dáta a aké veľké riziko predstavuje závislosť od zahraničných dodávateľov. Francúzsko tým vysiela jasný signál, že v oblasti bezpečnosti, dátovej analytiky a umelej inteligencie sa chce viac spoliehať na vlastné firmy.
Premiér Sebastien Lecornu uviedol, že Francúzsko musí mať vlastné nástroje a nemôže sa spoliehať iba na ochotu partnerov. Pripomenul pritom nedávnu situáciu okolo spoločnosti Anthropic, keď USA obmedzili zahraničný prístup k najpokročilejším modelom Fable 5 a Mythos 5. Práve tento prípad podľa neho ukázal, že prístup ku kľúčovým technológiám môže byť obmedzený prakticky zo dňa na deň.
Dôležitú úlohu v novej stratégii má zohrať aj francúzska spoločnosť Mistral AI. Vláda chce všetkým štátnym zamestnancom poskytnúť prístup k AI asistentovi postavenému na domácom riešení. To má pomôcť zvýšiť efektivitu vo verejnej správe a zároveň udržať väčšiu kontrolu nad dátami, ktoré štátne inštitúcie používajú.
Francúzsko zároveň oznámilo dodatočné investície do umelej inteligencie vo výške 655 miliónov EUR do roku 2030. Tieto prostriedky majú smerovať do infraštruktúry, výpočtovej kapacity, výskumu, firiem aj priemyselných sektorov. Každé ministerstvo má navyše ukázať, ako dokáže AI využiť na zvýšenie efektivity a úsporu času.
Z investičného pohľadu je správa dôležitá najmä pre firmy spojené s európskou technologickou suverenitou. Chapsvision sa zaraďuje medzi spoločnosti, ktoré chcú konkurovať Palantiru v oblasti prepájania a analýzy dát z rôznych zdrojov. Mistral AI zase potvrdzuje svoju rolu jedného z kľúčových európskych hráčov v oblasti generatívnej umelej inteligencie.
Pre Palantir ide naopak o varovný signál. Firma síce zostáva významným globálnym hráčom v oblasti dátovej analytiky a bezpečnostných technológií, ale rastúci politický tlak v Európe môže komplikovať jej pozíciu u vládnych zákazníkov. Ak sa podobný trend rozšíri aj do ďalších krajín, môže to zvýšiť riziko straty časti verejných zákaziek mimo USA.
Francúzsky krok tak nie je len zmenou dodávateľa softvéru. Je to súčasť širšieho geopolitického posunu, v ktorom sa technológie, dáta a umelá inteligencia stávajú strategickými aktívami. Európa si čoraz viac uvedomuje, že digitálna infraštruktúra nie je iba otázkou efektivity, ale aj bezpečnosti, nezávislosti a politickej kontroly.
Graf Palantir (PLTR.US, H1)
Zdroj: xStation5
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