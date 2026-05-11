Pamäťové firmy naďalej rastú 📈💾

- Micron dnes rastie o viac ako 5 %, aj keď širší trh zostáva pod tlakom
- Samsung pridal viac ako 6 % a SK Hynix viac ako 11 %
- Investori sa zameriavajú na výrobcov pamäťových čipov, ktorí ťažia z AI boomu
Akcie Micronu dnes pokračujú v silnom raste, aj keď na trhu pretrvávajú riziká v podobe vyšších cien energií a obáv z ďalšieho napätia medzi USA a Iránom. Micron dnes pripisuje viac ako 5 %. Výrazné rasty zaznamenali aj ďalší výrobcovia pamätí, napríklad Samsung a SK Hynix. Samsung dnes rástol o viac ako 6 % a SK Hynix o viac ako 11 %. Investori sa čoraz viac zameriavajú na výrobcov pamäťových čipov, ktorí ťažia z kombinácie prudko rastúceho dopytu po AI infraštruktúre a obmedzenej ponuky pamätí.
Micron sa v posledných týždňoch stal jedným z najvýraznejších favoritov súčasného rastu v polovodičovom sektore. Rast pamäťových firiem podporujú nielen očakávania silného dopytu, ale aj obavy z možných problémov na strane ponuky.
Hlavným dôvodom rastu je presvedčenie trhu, že pamäťové čipy sa stávajú jedným z kľúčových úzkych hrdiel celého AI cyklu. Dátové centrá a AI akcelerátory potrebujú čoraz väčšie množstvo výkonných pamätí. Ak bude dopyt po AI infraštruktúre rásť rýchlejšie, než trh očakáva, výrobcovia pamätí môžu ťažiť z vyšších cien, silnejších marží a rýchlejšieho rastu tržieb.
Tento trend sa netýka iba Micronu. V centre pozornosti sú aj SK Hynix a Samsung, teda juhokórejskí výrobcovia, ktorí patria medzi najdôležitejších hráčov v oblasti pamäťových komponentov. Južná Kórea je v tomto segmente mimoriadne dôležitá a rast tamojších titulov ukazuje, že investori začínajú pamäťové čipy vnímať ako samostatný investičný príbeh naviazaný na AI.
Čoraz častejšie sa objavuje pojem pamäťový supercyklus. Ten by znamenal dlhšie obdobie, keď dopyt po pamäťových čipoch prevyšuje ponuku a umožňuje výrobcom držať vyššie ceny aj marže. Analytici upozorňujú, že výrobcovia čipov môžu pre súčasný nedostatok pamätí rokovať so zákazníkmi o dlhodobejších kontraktoch, navyšovaní kapacít a zabezpečení dodávok.
Pre technologické firmy to však znamená aj vyššie vstupné náklady. Hyperscale spoločnosti, teda najväčší prevádzkovatelia cloudových a dátových centier, už podľa komentárov z výsledkovej sezóny riešia tlak v dodávateľských reťazcoch. Ak sa pamäte stanú drahším a horšie dostupným vstupom, môže to dočasne zvýšiť náklady na budovanie AI infraštruktúry.
Graf MU.US (D1)
Zdroj: xStation05
