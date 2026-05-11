US OPEN: Polovodiče držia trh na rekordných maximách

Akciové indexy v Európe aj na Wall Street akoby boli ťahané dvoma opačnými smermi. Pôsobia na ne dva protichodné, ale veľmi silné cenové trendy. Na jednej strane ide o uptrend ťahaný prudkým rastom očakávaní týkajúcich sa tržieb veľkých technologických firiem v prostredí ďalšej vlny AI boomu. Na ocenenie však tlačí Donald Trump, ktorý vo svojich víkendových komentároch jasne prešiel k tvrdšiemu tónu voči Iránu. Ceny ropy rástli takmer o 4 %.
Nálada v USA je napriek tomu lepšia než v Európe. Futures na Nasdaq 100 a S&P 500 rastú tesne pod 0,2–0,3 %.
Vzhľadom na to, že na pondelok nie sú naplánované žiadne významné konferencie k tržbám a počet kľúčových makroekonomických údajov je nízky, môže trh venovať politickým komentárom väčšiu pozornosť než zvyčajne. Zástupcovia USA aj Iránu sa môžu pokúsiť situáciu eskalovať alebo naopak upokojiť, čo by mohlo vyvolať výrazné trhové pohyby.
Oplatí sa sledovať aj Európu, kde bude trh pozorne monitorovať akékoľvek správy o prímerí medzi Ukrajinou a Ruskom aj menovú politiku ECB.
Makroekonomické dáta:
- Pol hodiny po otvorení americkej seansy investori dostanú dôležité aprílové dáta o predajoch existujúcich domov v USA. Trh očakáva nárast z 3,98 milióna na 4,05 milióna.
US100 (D1)
Cena na grafe pokračuje v takmer vertikálnom pohybe nahor a drží sa blízko historického maxima. RSI ukazuje jasne prekúpený stav a dosahuje najvyššiu úroveň od septembra 2025. Potenciálne rezistencie sa môžu nachádzať na Fibonacciho úrovniach retracementu 23,6 % a 38,2 %. V prípade obratu trendu alebo korekcie sú potenciálnymi úrovňami podpory Fibonacciho hladiny 78,6 % a 100 %. Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Intel (INTC.US) a Micron (MU.US): Napriek opatrnému sentimentu na širšom trhu polovodičové akcie pokračujú v masívnom raste na vlne takmer euforického nastavenia investorov v tomto sektore. Ceny akcií v poobchodnej fáze rastú o viac než 5 %.
- Moderna (MRNA.US): Akcie rastú o viac než 10 % po tom, čo spoločnosť oznámila, že pracuje na vakcíne proti hantavírusom.
- Babcock & Wilcox (BW.US): Akcie po zverejnení tržieb rastú o viac než 10 %. Energetický segment medziročne zvýšil tržby o 44 %.
- Lumentum (LITE.US): Akcie rastú približne o 4 % po oznámení zaradenia do indexu Nasdaq 100.
