💾 Pamäťové firmy vládnu! Ako dlho to vydrží? 🔥

Spoločnosť Samsung zverejnila svoje hospodárske výsledky za druhý kvartál roku 2026. Firma oznámila devätnásobný nárast prevádzkového zisku, čím za jediné štvrťrok prekonala svoje celkové zisky za posledné tri roky dohromady. Prevádzkový zisk dosiahol 89,4 bilióna wonov (58,44 miliardy USD) a bezpečne tak prekonal trhové odhady 87,3 bilióna wonov (o rok skôr len 4,7 bilióna wonov). Tržby medziročne vystrelili o 129 % na 171 biliónov wonov.
Napriek týmto rekordným číslam bola reakcia akcií negatívna. Na trhu prevládli obavy, že americké technologické firmy by mohli spomaliť svoje masívne investície do AI infraštruktúry. Akcie Samsungu sa aktuálne nachádzajú približne 25 % pod nedávnym maximom, od začiatku roka si však stále pripisujú zhodnotenie cez 115 % a za posledný rok fantastických 350 %. Výrobcovia pamätí tak v tomto roku patria medzi najvýkonnejšie tituly, ktoré svojím rastom zatienia aj veľké technologické spoločnosti.
Dominantná trojica a zdražovanie elektroniky
Samsung spolu s SK Hynix a Micron tvorí dominantnú trojicu, ktorá ovláda globálny trh s pamäťovými čipmi. Tieto spoločnosti ťažia z rozmachu dátových centier, ktorý vyhnal ceny pamätí na rekordné maximá. Dopad zdražovania už pociťujú aj koncoví zákazníci – nedávno napríklad Apple a Microsoft oznámili zvýšenie cien svojich produktov, pričom ako dôvod uviedli prudký nárast nákladov na pamäťové komponenty.
Micron
Aktuálne dianie okolo Samsungu nie je ojedinelé. Podobný scenár sa odohral koncom júna, keď svoje hospodárske výsledky reportoval americký Micron. Ten doručil čísla prekonávajúce odhady analytikov. Tržby vystrelili na 41,46 miliardy USD (16 % nad očakávaním Wall Street), čo predstavovalo medziročný nárast o 345 % z loňských 9,3 miliardy USD.
Biliónoví giganti
Vďaka raketovému rastu sú dnes všetky tri pamäťové firmy obrovské korporácie a z pohľadu trhovej kapitalizácie patria k najväčším na svete.
- Samsung je momentálne 12. najhodnotnejšou spoločnosťou sveta a pomyselne už klope na dvere elitnej TOP 10, ktorú aktuálne uzatvára Meta.
- SK Hynix a Micron sa držia na 15. a 16. mieste.
Trhová hodnota oboch firiem už prekročila hranicu 1 bilión USD, čím sa vyrovnávajú gigantům ako Berkshire Hathaway Warrena Buffetta.
Podiel výrobcov na trhu DRAM pamätí podľa tržieb (Q1 2026)
Zdroj: Reuters
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